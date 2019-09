La justice française réfute des rumeurs sur Orllati

Le 22 août, le groupe Orllati engageait une procédure judiciaire pour diffamation et calomnie, en France et en Suisse. Les plaintes ciblaient deux textes identiques, publiés sur les sites de blogs et d’opinion du «Figaro» et de Mediapart. Ils établissaient un rapprochement entre des trafiquants de stupéfiants albanais arrêtés en Haute-Savoie les 16 et 17 juin 2019 et la société basée à Bioley-Orjulaz.

Les textes avaient ensuite circulé en Suisse, provoquant des interrogations, dans le contexte du conflit politico-judiciaire qui oppose le magnat vaudois de l’immobilier Bernard Nicod à Orllati, actif dans le terrassement et l’assainissement.

«Des démarches pénales ont été initiées en France mais aussi en Suisse»

La justice française, contactée par «24 heures» afin d’obtenir des précisions sur l’enquête menée en Haute-Savoie, indique qu’aucune société suisse n’apparaît dans ses investigations: «Il n’est aucunement question de sociétés suisses dans ce dossier qui concerne un trafic de stupéfiants basé en France, avec des individus – effectivement d’origine albanaise – vivant en France, même s’ils ont parfois été amenés à se déplacer en Suisse au vu de la proximité frontalière. Nous ne comprenons donc pas le lien établi entre les mis en examen et les sociétés évoquées dans les articles», déclare le Parquet de Lyon.

De son côté, le groupe Orllati relève que les procédures engagées pour diffamation sont toujours en cours. «Des démarches pénales ont été initiées en France mais aussi en Suisse, d’où la campagne est très probablement orchestrée», indiquait l’entreprise le 22 août dernier. Elle a obtenu que les textes incriminés soient enlevés ou inaccessibles par les moteurs de recherche.