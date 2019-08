La justice refuse de reprendre l’affaire Nicod/Orllati à zéro

Affaire Nicod/Orllati Écarté du dossier qui vise Fabien Dunand, le magistrat Christian Buffat perd également l’enquête dirigée contre le roi vaudois de l’immobilier. Plus...

Vaud Après avoir été accusé de partialité envers Orllati, le Canton a déplacé un fonctionnaire. Même si, selon Jacqueline de Quattro, il n’a «rien fait de répréhensible». Plus...

Affaire Orllati-Nicod Le promoteur vaudois donne sa version des faits sur le conflit qui l’oppose à Avni Orllati. Visé par une plainte pénale, il détaille le houleux divorce qui plombe un projet immobilier à 800 millions. Plus...

Affaire Nicod-Orllati L'entrepreneur, en conflit avec Bernard Nicod et au centre de critiques au vitriol, sort de sa réserve. Il répond aux accusations du promoteur et de son allié le «corbeau». Plus...