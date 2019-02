La ligne de Puidoux a déjà mal à ses rails

Les 5 km de rails flambant neufs installés cet été entre Lausanne et Puidoux montrent déjà des signes de vieillissement. En cause, la résistance des soudures entre les rails, selon le récent avis envoyé par les CFF aux riverains de la ligne entre La Conversion et Grandvaux. Des travaux de nuit (22 h-6 h) ont commencé lundi 28 pour corriger ce problème, sans incidence sur le trafic ferroviaire en journée. Ils dureront jusqu’au 13 février et reprendront en mars (dates indéterminées).

Le risque? La «rupture» de ces rails durant l’exploitation, indiquent clairement les CFF dans leur courrier. Ils précisent aussi que ces travaux de «coupes, changements et meulage des rails» ont été «replanifiés dans l’urgence». Faut-il s’alarmer? «La sécurité du trafic ferroviaire est assurée, rassure le porte-parole Frédéric Revaz. S’il y avait le moindre risque, les trains ne circuleraient pas sur ce tronçon.»

Que s’est-il donc passé qui explique que des travaux si récents, qui ont nécessité sept semaines d’interruption de trafic cet été, soient déjà obsolètes? «Des analyses sont en cours pour déterminer exactement les causes de cette mauvaise qualité des soudures», répond Frédéric Revaz, qui précise que le soudage a été effectué par des entreprises externes et par les CFF.

Une piste apparaît toutefois. Durant la canicule, le soudage avait dû être réalisé de nuit, alors même que le trafic était interrompu. En effet, la température des rails s’élevait à 50 °C la journée, rendant impossible toute tentative de soudure. Les CFF avaient expliqué qu’il fallait faire baisser cette température à 25 °C. N’y sont-ils pas parvenus? «Il est probable que les fortes chaleurs de cet été aient eu une influence sur la qualité des soudures, mais on ne peut pas encore le dire avec certitude», répond Frédéric Revaz.

Le problème a été repéré «ces derniers mois». Des réparations en journée ont créé des perturbations le 23 septembre, le 20 novembre et le 12 décembre 2018, la fermeture du trafic sur une voie durant quelques heures impliquant des suppressions de trains régionaux. Seul le tronçon entre La Conversion et Grandvaux semble concerné. (24 heures)