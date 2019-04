La lutte contre la neige a démarré dans les vergers

La nuit a été plus agitée que prévu pour David Vulliemin. Sur son exploitation fruitière de Pomy, on était à pied d’œuvre cette nuit dès 23 h, pour soulager les tunnels protégeant les fraises en floraison du poids de la neige. «Dans la région, il est bien tombé 15 à 20 cm. En plus, les prévisions météo changent de dix heures en dix heures. On n’annonçait pas de précipitations aussi tôt. Mais quand on est sorti faire un contrôle vers 23 h, on a constaté qu’il ne fallait pas attendre pour déneiger.»

Jeudi matin, c’était surtout le poids de la neige, mouillée et lourde qui inquiétait les producteurs. «Des arbres ornementaux commencent à plier, mais j’ai l’impression que les arbres fruitiers vont bien résister», poursuit David Vulliemin, également conseiller technique pour l’Union fruitière lémanique.

Les chutes de neige devraient cesser dans la journée, mais l’alerte n’est pas pour autant levée: «Le ciel va se dégager et la température baisser, avec un risque de gel vendredi matin vers 5 h», explique encore le producteur de Pomy. La région de La Côte et Genève pourrait être la plus menacée, la floraison y étant la plus avancée. «Et la plupart des arboriculteurs de la région ne sont pas équipés de système d’arrosage pour se prémunir du gel, contrairement au Valais ou au Chablais vaudois.»

À Aigle, justement, Bertrand Cheseaux a actionné ses jets d’eau durant la nuit de mercredi à jeudi. Un test «pour s’assurer que tout fonctionne si les températures baissent encore la nuit prochaine». (24 heures)