La méthode budgétaire est vivement critiquée

L’année dernière au Grand Conseil, le budget de l’État avait été accepté par 112 voix contre cinq, avec douze abstentions. Cette année par contre, le score est inhabituel dans les rangs du parlement vaudois: 96 oui contre 26 non, et 20 abstentions. Alors certes, le budget de plus de 10 milliards de francs ficelé par le Conseil d’État a finalement été accepté, comme prévu. Mais ce score marque une montée de la défiance des parlementaires.

Cette défiance ne s’exprime pas tant envers les politiques publiques qui composent ce projet de 500 pages qu’envers la méthode d’élaboration du gouvernement.

Jusqu’à l’année dernière, c’était la gauche radicale qui menait la charge. La fronde est plus large désormais. Ainsi les opposants se trouvent cette année en plus dans les rangs de l’UDC et du centre principalement. Les abstentions proviennent de l’UDC, du centre et des Verts. Les libéraux-radicaux et les socialistes ont par contre soutenu le texte à une quasi-unanimité.

Sur quoi les critiques portent-elles principalement? Sur l’évaluation des rentrées financières de l’État car, depuis plus de dix ans, les recettes de l’État dépassent drastiquement les prévisions du budget. «Le parlement veut davantage de sincérité dans le budget. Celui-ci ne correspond plus à la réalité. Il génère une frustration et un malaise dans ce parlement», commente ainsi Vassilis Venizelos, le chef du groupe des Verts.

D’autres, à l’image de l’UDC Yvan Pahud, ne comprennent pas pourquoi le gouvernement a assorti son budget de nombreux décrets et autres lois, par exemple la loi forestière ou celle sur l’aide sociale: «Le Conseil d’État nous dit toujours: «Le budget, et rien que le budget.» Je l’invite à respecter sa devise.» Beaucoup appellent aussi le gouvernement à s’engager davantage en faveur des finances communales et du climat.

Pour Pascal Broulis, le chef du Département des finances, il est «normal» que les impôts ou les charges soient «sous-estimés». «Sur 10 milliards de dépenses ou 10 milliards de rentrées, dont seulement 6 milliards de recettes fiscales, il faut être conscient qu’il y a des choses qui sont imprécises.»