La mystérieuse disparition de la féra

La valorisation des poissons du Léman qui ne figurent pas dans le «top 5» se veut une solution à un problème de taille pour les pêcheurs. Le corégone (la féra), qui représente environ deux tiers de leurs revenus, se fait rare.

Les quantités pêchées chutent depuis 2013 dans le Léman comme dans presque tous les lacs du pays. «L’espèce est loin d’être menacée mais la situation est préoccupante, confirme Frédéric Hofmann, inspecteur cantonal de la pêche. On ne sait pas jusqu’où les tonnages vont baisser.» On peine aussi à identifier les causes, probablement multiples, de l’hécatombe. Parmi les hypothèses: les efforts de pêches importants entre 2011 et 2016, des hivers moins favorables à la reproduction, les attaques du cormoran, les micropolluants et surtout le réchauffement climatique. La température de l’eau de surface du Léman est en hausse (+ 1,1 à 2,7 degrés depuis 1974, selon les stations de mesure). «On s’est aperçu que certaines années, il y a un décalage de la période de reproduction des corégones qui peut aller jusqu’à deux semaines», indique Frédéric Hofmann. Résultat: l’agenda d’ouverture de la pêche ne correspond plus forcément à la réalité. «Avec le réchauffement de l’eau de surface, le plancton change, les petites crevettes qui le mangent changent, les poissons qui mangent ces crevettes changent… tout le cycle alimentaire, en fait, relève le biologiste Jean-François Rubin. Comme la croissance des poissons se modifie, les périodes de protection ne sont plus forcément justes. La loi risque d’autoriser les pêcheurs à capturer des poissons qui n’ont pas pu se reproduire.»

L’inspecteur cantonal annonce des réflexions en cours quant au «bien-fondé de retarder l’ouverture de la pêche du corégone. Nous avons pris des mesures pour limiter la capture de janvier à mars, avec une maille plus large pour certains filets. L’incidence des maladies et parasites mérite aussi d’être mieux étudiée.»

Le réchauffement va entraîner une hausse de la pollution, prédit Jean-François Rubin. «Et ce, alors même que la quantité de polluants diminue. Il y a moins d’eau l’été, à cause du réchauffement. Les produits sont donc plus concentrés, plus nocifs, et peuvent entraîner la mort des poissons. Malgré tous les efforts, on ne va pas vers le beau.» (24 heures)