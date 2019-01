La nomination à Vevey de Jacques Ansermet contestée devant les juges

Répartition des dicastères

La Municipalité de Vevey a communiqué mardi comment elle se répartit ses dicastères.



La syndique, Elina Leimgruber, conserve l’Administration, la Direction de l’architecture, des infrastructures et de l’énergie, et prend les Systèmes d’information (ex-Lionel Girardin). En plus des Finances, Étienne Rivier hérite de l’Urbanisme, mobilité et développement durable (ex-Jérôme Christen). Michel Renaud assumera la Direction des affaires sociales, du logement et de l’intégration (ex-Michel Agnant) et celle des espaces publics (ex-Christen). Jacques Ansermet prend la Direction de la jeunesse, de l’éducation, de la famille et des sports (ex-Girardin) ainsi que la Culture (ex-Agnant).