La nouvelle station de la Dôle accueille le public

La nouvelle station d'émission de La Dôle implantée au sommet de la Barillette (VD) ouvre ses portes au public ce samedi. Des visites guidées du bâtiment d'exploitation sont notamment proposées.

Après l'impressionnant dynamitage il y a un an de l'ancienne antenne haute de plus de 120 mètres, une nouvelle infrastructure a vu le jour sur ce site. Son émetteur, perché à 1528 mètres d'altitude, permet la diffusion des programmes de radio et de télévision dans l'arc lémanique, rappelle Swisscom Broadcast.

Vu l'ensoleillement du lieu, la structure a été dotée d'installations photovoltaïques. Ce samedi, les curieux sont invités à visiter gratuitement le site. Une visite découverte est organisée avec un test de connaissances et des animations pour les plus petits sont prévues. L'événement se tient de 10h00 à 17h00. (ats/nxp)