La pavlova de Djellza, la Vaudoise en lice pour «Le Meilleur pâtissier» de M6

Djellza Hoxha est la première Vaudoise à participer à l’émission «Le Meilleur pâtissier». Avant la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison ce soir sur M6, l’étudiante à la HEP nous a fait la démonstration de son talent en proposant sa recette de la pavlova.

Si vous voulez reproduire la pavlova framboise-menthe de Djellza, il vous faut les ingrédients suivants.

Pour la meringue française:

- 2 blancs d’œufs - 100 grammes de sucre en poudre - 50 grammes de sucre glace - Des moules à cupcakes en silicone

Pour la ganache montée vanille:

- 90 grammes de chocolat blanc - 400 grammes de crème entière liquide froide - 2 gousses de vanille - 1,5 feuille de gélatine

Pour l’insert framboise-menthe:

- 250 grammes de framboises - de la menthe - 2 cuillères à café de sucre glace - 1 feuille de gélatine

Pour la chantilly au mascarpone:

- 200 grammes de crème liquide - 1 cuillère à soupe de mascarpone - 1 cuillère à café de sucre glace

La première étape de la préparation concerne la meringue. Dans un bol, mixez à vitesse lente les blancs d’œufs pendant deux minutes, puis augmentez la vitesse de votre robot. Quand les blancs commencent à monter, ajoutez la moitié du sucre en poudre jusqu’à l’obtention d’un bec mou (vérifiez visuellement la consistance du mélange). Ajoutez ensuite la moitié restante du sucre en poudre pour obtenir un pic dur. A l’aide d’une spatule, incorporez délicatement le sucre glace tamisé. Remplir une poche à douille de cette préparation, puis beurrez vos moules et pochez-les.

La deuxième étape est celle de la ganache montée vanille. Hydratez la gélatine dans de l’eau froide pendant dix minutes. Dans une petite casserole, faites infuser la vanille grattée dans la crème. En parallèle, faites fondre votre chocolat blanc au micro-onde ou au bain-marie. Lorsque le chocolat est bien fondu, faites bouillir la crème. Retirez du feu la casserole et ajoutez la gélatine préalablement essorée. Mélangez bien le tout. Ajoutez ensuite en trois fois la crème dans le chocolat fondu. Couvrez d’un film la préparation et réservez-la au frais pendant une nuit, ou durant trois heures au congélateur pour les pressés.

Pour la troisième étape, l’insert framboise-menthe, commencez par hydrater la feuille de gélatine dans de l’eau bien froide. Dans une casserole, faites bouillir les framboises et les réduire en compote. Ciselez la menthe et ajoutez-la à la préparation chaude. Ajoutez et remuez bien le sucre. Hors du feu, ajoutez la gélatine bien essorée et mélangez. Versez la préparation dans un bol froid, couvrez et mettez-la au frais.

La quatrième étape consiste en la préparation de la chantilly au mascarpone. Pour celle-ci, mixez délicatement dans un bol la crème et le mascarpone. Ajoutez le sucre et mixez le tout jusqu’à l’obtention d’une chantilly bien onctueuse. Insérez la préparation dans une poche munie d’une douille ronde.

Commencez à monter les pavlovas en tapissant les coques en meringue avec la ganache, tout en laissant un petit creux pour y ajouter l’insert framboise-menthe. Recouvrir ensuite l’insert de ganache puis ajoutez des fraises coupées en petits dés sur le dessus. Refermez le tout en pochant des petites boules avec la chantilly.