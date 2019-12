La police accusée de «débordement» par les Verts

Les Verts ont réagi ce lundi à une vidéo postée sur le site du «Courrier», prise lors de la manifestation de samedi du mouvement Extinction Rebellion. On y voit les policiers lausannois procéder à l’évacuation des militants qui bloquent le trafic, selon un rituel désormais connu. Un photographe de l’agence Keystone s’avance à quelques mètres du travail des policiers avant de se faire éconduire fermement par une répondante presse de la police, qui met la main sur son objectif.

Des témoins de la scène demandent que la police respecte la liberté de la presse. Au sein de ce groupe qui se tient derrière le ruban de sécurité, le militant Loris Socchi, membre des Jeunes Verts, s’emporte: «Vous êtes en train de nous f… dans une dictature», s’égosille-t-il. Deux policiers qui se sont approchés tentent de le calmer. Puis arrive un agent plus âgé. Il demande à Loris Socchi de passer le cordon de sécurité et de venir vers lui pour qu’il puisse «regarder». À quoi le jeune homme rétorque qu’il ne veut pas cette permission pour lui, mais pour la presse. Le policier l’attire doucement à lui en lui prenant la main, puis le bras. En une fraction de seconde, des collègues s’approchent et voilà le jeune homme embarqué.

«Surpris de l’attitude de certains membres de la police», les Verts ont demandé lundi une action «proportionnée». Ils dénoncent une «atteinte à la presse» pour ce qui est du photographe et une «forme de délit de faciès» pour ce qui est du militant: «Nous craignons de partir dans un schéma à la française», ajoute le conseiller communal Xavier Company. En fin de journée, le syndicat Impressum a demandé que la presse soit davantage respectée.

La police fait savoir qu’elle a pris connaissance du communiqué des Verts et qu’elle laisse le municipal Pierre-Antoine Hildbrand y répondre. Contacté, l’élu conteste le récit des Verts. Mais il donnera ses éléments de réponse une fois que ses collègues municipaux en auront été nantis.