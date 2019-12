La prévention des radicalisations se déploie entre Vaud et Genève

Au secours, mon fils se radicalise! Vous avez peut-être déjà entendu parler de Rhizome à travers la hotline de prévention de la radicalisation Gardez le lien, qui répond aux inquiétudes que l’on peut avoir face à une personne affichant une idéologie potentiellement violente. Rhizome, c’est aussi et surtout une mise en réseau de professionnels chargés d’accompagner l’entourage, voire d’intervenir auprès de la personne concernée.

«Il est essentiel d’avoir une écoute exempte de jugement de valeur. Mais nous n’allons pas être hermétiques à des questionnements spirituels»

Ce pôle de prévention des radicalités religieuses et idéologiques est une jeune association subventionnée par les Cantons de Genève et de Vaud, née en juillet dernier. Elle englobe non seulement Gardez le lien, mais propose aussi des séances de sensibilisation aux professionnels, ou encore du soutien aux institutions concernant la laïcité – surtout depuis la votation de février 2019.

Dans une maison entourée de verdure et partagée avec d’autres associations à l’avenue de la Paix, à Genève, les cinq employés – tous à temps partiel – présentent leur mission.

Soutiens variés

«Des particuliers ou des professionnels nous contactent par téléphone ou par e-mail pour nous faire part d’une situation qui les inquiète, explique Géraldine Casutt, collaboratrice de Rhizome. Notre rôle va être de clarifier les faits, et de distinguer si l’idéologie religieuse ou politique est la cause ou la conséquence d’autres problèmes. Enfin, nous dispensons les informations que nous connaissons sur l’idéologie en question.» Le tour en trois exemples concrets, que l’association a eu à gérer récemment.

Conversion à l’islam

Un père s’alarme de la conversion de son ex-femme à l’islam et de l’éducation religieuse qu’elle entend dispenser à leur enfant, car elle comprend notamment des châtiments corporels. «Dans cette situation, ce n’est pas l’islam en tant que tel qui est la cause du problème, comme l’insinuait le père, mais le fait que la mère aille puiser dans un registre religieux pour se donner une légitimité à maltraiter son enfant. Dans ce cas, nous avons notamment mis le père en lien avec le Service de protection des mineurs (SPMI), mais nous restons toujours en contact.»

Conflit de loyauté

Une mère a fait appel à Rhizome après avoir quitté le groupe évangélique conservateur auquel toute sa famille appartenait, entraînant séparation et garde partagée. «Les enfants, ballottés entre deux conceptions du monde et des habitudes vestimentaires et alimentaires différentes, sont pris dans un conflit de loyauté difficile entre leur père, qui souhaite qu’ils restent dans ce groupe, et leur mère, qui veut les en faire sortir», raconte Camille Gonzales, notamment spécialisée dans l’évangélisme et les nouveaux courants religieux post-années60.

«Dans un cas comme celui-là, il est essentiel d’avoir une écoute exempte de jugement de valeur et encore une fois d’écouter les faits. Nous n’allons pas être hermétiques à des questionnements spirituels, et nous tenons compte de l’importance de l’engagement religieux pour certaines personnes.» Les signes inquiétants pour Rhizome? «Un décrochage scolaire ou professionnel, un manque de projet, un sentiment d’échec, un isolement», énumère Géraldine Casutt. Soit une période de vulnérabilité propice à l’adoption d’une idéologie apportant des réponses clés en main.

Théories du complot et amour des armes

«Un enseignant du cycle nous a contactés, car il s’inquiétait au sujet d’un élève qui, après un décrochage scolaire, est revenu en classe habillé en treillis militaire, montrant son intérêt et sa connaissance pour les armes, et affirmant en cours d’histoire que la Shoah n’était qu’un mythe dont se servaient les Juifs pour dominer le monde.»

Outre la prévention des professionnels du Département de l’instruction publique de Genève, formés à prévenir d’éventuelles tueries de masse (plan Amok), la situation d’un élève perturbant le cours avec des théories du complot se règle finalement comme une autre: «On demande à l’enseignant comment il gère d’habitude des situations où des élèves se montrent perturbateurs et semblent mal dans leur vie. La situation peut s’améliorer avec une discussion à la fin du cours, ou la mise en lien avec une assistante sociale. Mais la question religieuse ou politique paralyse beaucoup de monde, et on perd ses capacités. Il ne faut ni l’ignorer ni la surdéterminer», soutient Camille Gonzales.

Dans ce cas, l’enseignant a été notamment invité à participer à des réunions de travail réunissant divers professionnels, dont un policier de la brigade des mineurs. Ce jeune fait-il partie des 10% de cas transmis à la police? «Non, nous n’avons pas dû dénoncer ce jeune, le travail fait avec les professionnels autour était suffisant.»