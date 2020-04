La ruée vers l'arrière-pays vaudois

Les polices vaudoises s’y attendaient. Elles n’ont donc pas été surprises. Avec les chaleurs enfin printanières du week-end dernier, les gens sont sortis prendre l’air, les premiers rayons du soleil ayant fait fondre la consigne «Restez chez vous» jusqu’alors plutôt bien observée. Un week-end pourtant «réussi», selon les autorités, qui ont observé un décalage des activités de balades en dehors des villes. Au final, ce sont tout de même 284 amendes qui ont été dressées, pour réunions à plus de cinq personnes ou pour non-respect des 2 mètres de distanciation sociale.

Peut-être parce qu’ils pensaient échapper aux contrôles des 623 policiers mobilisés vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour faire respecter les directives, les Vaudois ont pris la clé des champs. «Ils se sont rendus plus nombreux dans l’arrière-pays, où nous avons rencontré pas mal de difficultés, notamment aux lacs de Joux et de Neuchâtel. Mais cette dispersion n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, tant que cela n’engendre pas une trop forte pression sur la nature», estime Denis Froidevaux, chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC).

Le dispositif policier sera donc mieux réparti sur l’ensemble du canton dès le week-end prochain. En ville et au bord des lacs toujours, mais aussi dans les campagnes, les forêts et les vignes. «À Rivaz, à Chardonne comme dans le Dézaley, elles ont été envahies, alors qu’en cette période elles sont particulièrement fragiles», constate Denis Froidevaux. Une collaboration sera même opérée avec la police fribourgeoise, notamment dans la région de Chevreaux et de Vully-les-Lacs. «Nous avons rencontré des difficultés dans les lieux de villégiature et avec des gens en provenance du canton de Berne qui n’ont visiblement pas la même sensibilité qu’ici.»

Dispositif de prévention

Le week-end dernier était aussi étrenné un nouveau projet de prévention à destination des jeunes: les gilets roses. Son principe: le message dispensé par les polices vaudoises n’étant pas forcément entendu par les Vaudois les moins âgés, ce sont d’autres jeunes et des joueurs du LS et du LHC qui sont allés porter la bonne parole, de Villeneuve à Nyon en passant par le Nord vaudois.

Au total, 59 groupes ont été approchés, dont des familles, ce qui correspond à 230 personnes. Bilan: onze infractions de plus de cinq personnes constatées et 46 autres de distances non respectées. «Tant mieux si cette action de prévention a fait se stabiliser le nombre des amendes. Le but, c’est qu’il n’y en ait plus du tout. Le problème, c’est que les jeunes connaissent les consignes, mais ils ne les appliquent pas forcément», poursuit Denis Froidevaux. Les gilets roses seront de nouveau sur le pont le week-end prochain.

La police a encore pratiqué des contrôles radars samedi et dimanche, notamment dans des endroits prisés des motards comme la Vallée, L’Abbaye ou Le Chenit. Au total, 53 véhicules ont été dénoncés sur 1477 contrôlés. Jean-Christophe Sauterel, responsable de la communication de l’EMCC: «Cela reste dans la moyenne. Les conducteurs ne se sont pas lâchés au guidon ou au volant. Une personne a tout de même été contrôlée à 131 km/h au lieu de 80, mais il n’y a eu aucun délit de chauffard au sens de Via Sicura.» Huit permis ont malgré tout été retirés.