La symphonie inachevée des écoles de musique

Pourra-t-on un jour, dans le canton de Vaud, être désargenté et envoyer quand même son enfant suivre un cours de solfège, puis d’instrument, au conservatoire de sa région? Tel est l’objectif que poursuit la classe politique vaudoise depuis des décennies, sans vraiment y arriver.

De récents débats ont remis l’ouvrage sur le métier au Grand Conseil, tandis qu’une nouvelle discussion s’annonce, où il sera question d’ouvrir un peu plus les subventions. La question concerne pas mal de monde: une dizaine de milliers de petits Vaudois et jeunes adultes suivent ces cursus non professionnels, et le dispositif devrait monter en puissance.

«Nous avons envie d’être optimistes, mais nous restons prudents.» Parmi les nombreux députés qui se sont impliqués pour ces écoles, le Vert Raphaël Mahaim ne veut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Sur ce dossier «marqué par de nombreuses trahisons politiques», rien n’est jamais acquis.

Projet de décret

Dans quelques jours, une commission du Grand Conseil traitera d’un projet de décret du Conseil d’État sur la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM). Cette dernière a rendu un rapport nuancé l’an dernier, assorti d’un appel à l’État pour qu’il augmente sa subvention d’un million et demi par an. Or, depuis 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi sur les écoles de musique, chaque requête de la FEM annonce un vif débat.

L’affaire a connu de nombreuses hésitations et déconvenues. Les discussions ont démarré en... 1965 avec la motion du socialiste Christian Ogay qui réclamait une «réorganisation fondamentale» de l’enseignement de la musique afin d’«assurer notamment une rémunération décente des professeurs». Il aura fallu quarante-six ans et plusieurs rounds de négociations entre Canton et Communes avant que le texte n’aboutisse au Grand Conseil, en mai 2011.

L’enseignement non professionnel de la musique a alors été doté d’une fondation avec un schéma de financement réparti entre État, Communes et parents. À l’époque déjà, la contribution du Canton avait été augmentée au forceps par le Grand Conseil, contre l’avis du Conseil d’État. Cinq ans plus tard, le financement se révélait déjà insuffisant, en raison notamment de l’augmentation du nombre d’élèves due à la forte croissance démographique.

Une demande de rallonge annulée

Au moment de voter le budget 2017, le Grand Conseil avait demandé une rallonge de 800'000 francs, avant de se raviser à la dernière minute. Cet épisode est resté comme une arête en travers de la gorge des défenseurs de la FEM. À l’automne 2019, après que la fondation a publié son premier rapport d’évaluation du système, le besoin d’argent a, sans surprise, été remis à l’ordre du jour.

Revenus à de meilleurs sentiments, les députés ont demandé que l’État augmente sa contribution de 1,5 million. Si le Conseil d’État n’avait pas demandé un délai, cet argent figurerait déjà au budget 2020 de l’État. Le Grand Conseil a été d’accord de surseoir, entendant la promesse du gouvernement de proposer le crédit dans le décret bisannuel pour la FEM avant la fin du premier trimestre.

Sur le terrain, les acteurs restent dubitatifs. À la FEM, la secrétaire générale Sylvie Progin ne veut pas faire de prédiction. Le million et demi supplémentaire attendu n’a pas été porté au budget 2020-2021 de la fondation: «Nous en avons fait deux versions: l’une avec la contribution supplémentaire de l’État, l’autre sans.»

On avance à reculons

Plus perplexes encore, les enseignants se plaignent d’un processus de revalorisation de leur métier qui avance à reculons. Ces profs avaient reçu la promesse d’un rehaussement de leur salaire progressif de 2012 à 2018 jusqu’à atteindre la classe 18-22 (67'700 à 108'000 francs annuels) qui correspond à celle des enseignants du primaire. Or cette évolution a été freinée à deux reprises à cause de la hausse d’autres coûts. Pour ne rien arranger, la Convention collective de travail qui devrait leur permettre d’obtenir enfin un statut correct se trouve à l’arrêt depuis deux ans en raison du manque de liquidités.

Pour Lorris Sevhonkian, président de l’Association vaudoise des enseignants de musique (AVEM), cette bataille paraît sans fin. Actuellement, les conditions salariales n’ont pas encore complètement atteint le niveau promis. «Il y a aussi la question plus large des conditions de travail, poursuit-il. Comme les variations du taux d'activité, la protection contractuelle, la gestion interne des conflits, notamment. Il existe encore beaucoup de différences selon les écoles.»

Quelles priorités pour la FEM?

Au Conseil d’État, la responsable de la culture, Cesla Amarelle, se demande quelles seront les priorités de la FEM. Un subventionnement supplémentaire de l’État ira-t-il aux écolages qui ont tendanciellement augmenté ces dernières années ou ira-t-il aux enseignants? «Si le million et demi est accepté, le Canton pourrait le conditionner vis-à-vis de la fondation», commente-t-elle.

Tiraillée entre Canton et Communes, entre Grand Conseil et Conseil d’État, la politique des écoles de musique non professionnelles avance en cahotant. Même si, comme le dit la présidente de la FEM, Christine Chevalley, beaucoup a été accompli depuis l’époque où il n’existait même pas de loi. Les prochains débats du Grand Conseil ne constitueront vraisemblablement qu’une étape de plus dans ce très long processus. Il devrait, s’il s’agit d’aller jusqu’au bout, coûter encore quelques millions de plus.

Une situation bien plus relax à Fribourg

En 2011, Vaud a été l’un des derniers cantons à se doter d’une loi sur les écoles de musique. Ailleurs en Suisse romande, la situation de cet enseignement non professionnel pose moins de problèmes. L’exemple de Fribourg est parlant.

En 2018, le Canton a fêté les 40ans de sa loi. L’organisation y est très différente, avec un Conservatoire unique et 40 antennes. Le tout est financé à parts égales par le Canton, les Communes et les familles. Pour Giancarlo Gerosa, directeur du Conservatoire de Fribourg (COF), le modèle a l’avantage de la simplicité, avec un financement défini par le Canton. Mais il constate que la direction unique ne permet pas la proximité avec les nombreuses antennes sur le terrain.

Au départ, les choses n’ont pourtant pas été si faciles. Le COF date de 1904 et la loi est arrivée en 1978 seulement. Des développements doivent d’ailleurs encore avoir lieu, avec la construction de nouveaux bâtiments au sein des districts, dans un contexte où les augmentations de ressources «restent toujours complexes».

«Démocratisation de l’activité artistique»

«Cette loi a permis la démocratisation de l’activité artistique», poursuit Giancarlo Gerosa. Les écolages sont «raisonnables»; la part des parents tend même à décroître. Les professeurs sont en outre bien payés, selon une classe de traitement supérieure au niveau des enseignants du primaire.

Fribourg peut se targuer d’une politique plus claire et plus généreuse que Vaud sur l’enseignement non professionnel de la musique. Giancarlo Gerosa évoque l’effet Bovet.

«À Fribourg, la musique est identitaire, s’enflamme-t-il. Moi-même qui suis Tessinois, j’ai été émerveillé par cela. Il y a un aspect non élitiste important. C’est le meilleur moyen pour que la musique soit pratiquée et reste vivante.»