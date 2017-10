La taxe sur les boissons sucrées est quasi enterrée

Pierre-Yves Maillard avait présenté son idée en février: créer une taxe sur les boissons sucrées, d’un montant maximal de 30 centimes par litre. Elle devrait servir à financer la future politique de santé dentaire dans le canton. Huit mois plus tard, on peut dire que son idée est quasi enterrée, alors que le Grand Conseil doit en discuter prochainement, peut-être déjà ce mardi. Une commission parlementaire a en effet siégé dix fois pour en discuter et la droite (majoritaire à 9 contre 8) n’a pas été séduite.

En fait, cette commission devait se positionner sur l’initiative pour le remboursement des soins dentaires. Elle avait été déposée en 2014 par le POP et SolidaritéS, avec 15'000 signatures. Le Conseil d’Etat n’en a pas voulu et il a préparé un contre-projet, ce qui a repoussé la votation populaire qui aurait dû avoir lieu au plus tard cet été. Le texte du gouvernement propose de renforcer l’action de l’Etat et des communes pour favoriser l’accès aux soins dentaires. Pierre-Yves Maillard avait présenté, en même temps, la loi sur la santé bucco-dentaire, qui incluait cette fameuse taxe.

Problème pour le ministre socialiste de la Santé: la commission ne veut pas de l’initiative et a chamboulé son contre-projet. Celui-ci, désormais, mise sur la responsabilité personnelle de chacun pour garder des dents saines. La droite a ainsi rendu caduc le projet de loi sur la santé bucco-dentaire et l’idée d’une taxe sur les boissons sucrées. C’est donc par ricochet que cette taxe est quasi morte.

Interrogations de Maillard

«La majorité de la commission n’a pas souhaité de notre contre-projet, mais sans avoir de stratégie forcément très claire, estime Pierre-Yves Maillard. Voulait-elle un contre-projet ou non, et si oui lequel? Finalement, un contre-projet a été adopté seulement dans son principe, limité aux enfants. Il n’est à ce stade rien dit des prestations, des coûts et du financement. Cela rendra la votation plus difficile.» En fonction des débats, le Conseil d’Etat pourrait soutenir l’initiative.

Les socialistes et les Verts militent en même temps pour l’initiative et le contre-projet d’origine. Mais ils le refuseront si la droite le modifie. «C’est notamment le fait que la droite ne veuille soutenir que les enfants et les jeunes que nous n’acceptons pas», note Brigitte Crottaz (PS), rapportrice de la minorité de la commission.

Pour son président, le libéral-radical Gérard Mojon, le projet de Pierre-Yves Maillard a rencontré des oppositions de plusieurs côtés: «Trois fronts sont apparus: il y a ceux qui acceptent l’idée du Conseil d’Etat, ceux qui estiment que le gouvernement en fait trop, et ceux qui pensent qu’il n’en fait pas assez.»

Les choses sont plus compliquées, à entendre Jean-Michel Dolivo, député de SolidaritéS et président du comité d’initiative. En commission, il a toujours voté pour garder intact le contre-projet de Pierre-Yves Maillard. «Je préfère l’initiative. Mais je soutiendrai aussi le contre-projet, car il améliore les prestations pour une partie non négligeable de la population.» (24 heures)