«La tendance sécuritaire est générale»

Une présidence du Tribunal cantonal qui commence par l’une des affaires criminelles les plus choquantes et émotionnelles connues en terre vaudoise, voilà ce qu’a vécu Jean-François Meylan. Il a dû gérer le choc provoqué par l’assassinat, en mai 2013, de Marie Schluchter, 19 ans, par Claude Dubois, déjà condamné pour un premier meurtre.

Âgé de 56 ans, le président arrive à la fin de son mandat ainsi que le veut le tournus réglementaire. Il retourne dans le rang des juges cantonaux ordinaires. Au moment de céder sa place, en 2018, à Éric Kaltenrieder, il revient sur les exigences sécuritaires de l’opinion publique et sur le combat en faveur de l’indépendance de la justice. Une justice qui n’échappera pas à la numérisation.

Le premier événement de votre présidence a été l’affaire Claude Dubois. Quelle leçon avez-vous tirée de ce drame?

Ce drame s’est produit cinq mois après le début de ma présidence. Ce fut un moment douloureux qui a provoqué une grande émotion au sein de l’opinion publique et des autorités judiciaires et politiques. Pour les professionnels de la justice, cette affaire a confirmé la difficulté d’émettre un pronostic sur l’évolution d’un condamné et le risque de récidive.

Il y a aussi eu des conséquences politiques…

Sur le plan des principes, nous nous sommes engagés pour défendre l’indépendance des jugements et la séparation des pouvoirs. Un avis de droit a donné tort à la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal qui voulait une enquête supplémentaire sur le fonctionnement de la justice. Aujourd’hui, les relations avec cette instance politique sont bonnes.

Une controverse avait éclaté autour de la juge qui avait laissé Claude Dubois sortir de prison. Pour certains, elle a été injustement mise au pilori. Des regrets à ce sujet?

Quand l’affaire a éclaté, nous avons immédiatement décidé de confier l’enquête sur les décisions litigieuses à un magistrat indépendant. De mon côté, j’avais dit que la juge avait rendu une décision qui semblait «a posteriori inadéquate». L’enquêteur n’a pas relevé de comportement répréhensible. Après coup, on peut toujours penser qu’il aurait été possible d’agir autrement. Globalement, nous sommes parvenus à gérer les conséquences de cette tragique affaire même si nous avons tous été très émus par ce drame. Il y a eu des modifications législatives et les relations entre la justice et la politique en sont ressorties mieux définies. On observe une tendance sécuritaire dans la gestion des peines.

À cause de ce drame?

Il s’agit d’une tendance générale qui n’est pas seulement liée à cette affaire. En Suisse et en Europe, l’opinion va dans ce sens. Dans notre pays, je citerai les mesures préventives introduites en faveur du Service de renseignement de la Confédération et la réintroduction de l’expulsion pénale des étrangers qui ont commis certaines infractions.

À propos de l’expulsion des criminels étrangers, vous craigniez une surcharge pour les tribunaux. Qu’en est-il?

Les conséquences sont moins importantes que prévu. Mes craintes ne se sont pas réalisées pour l’instant, heureusement. Mais nous n’avons qu’une année de recul. Selon la loi, seuls les juges peuvent prononcer une expulsion pénale. Un procureur, compétent pour infliger des peines allant jusqu'à 6 mois de peine privative de liberté, doit donc saisir un tribunal pour requérir une expulsion. Le procureur peut renoncer à cette procédure dans certains cas de rigueur, par exemple si le condamné, titulaire d’un permis C, est né en Suisse. Mais une intervention récente au parlement fédéral vise à empêcher les procureurs de renoncer eux-mêmes à cette mesure. Ces magistrats seraient donc obligés de saisir un juge pour lui dire qu’ils ne demandent pas d’expulsion. Cela heurte le bon sens.

Des avocats critiquent la Cour d’appel pénale qui serait trop expéditive. Votre analyse?

Le barreau avait une grande attente. Sa vision était celle d’une procédure d’appel à la française où on refait le procès. Or, selon les dispositions suisses, la Cour d’appel ne réexamine que les points contestés. Elle ne réadministre en principe pas les preuves. Ces dernières figurent toutes au dossier et la Cour les apprécie à nouveau. En Suisse, on recense en moyenne entre 12 et 14% de recours admis par les juges fédéraux. Les recours contre les jugements vaudois se situent dans cette fourchette-là. Les avocats ont peut-être l’impression de ne pas gagner souvent en Cour d’appel. C’est aussi l’organisation pyramidale de la justice qui le veut. Plus on monte, plus les chances sont faibles.

Année après année, vous avez appelé à un agrandissement du Palais de Justice cantonal de l’Hermitage. Vous venez d’être entendu…

Le Conseil d’État vient en effet de demander un crédit d’étude au Grand Conseil. L’idée est de construire un nouveau bâtiment au nord-est de l’immeuble existant. Ils seraient reliés par une passerelle. C’est un grand pas attendu depuis longtemps. La fusion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, inscrite dans la Constitution de 2003, s’est réalisée en 2008. Or nous nous trouvons aujourd’hui non seulement sur deux sites, mais sur trois, puisque la Cour des assurances sociales ne se trouve pas à l’Hermitage. Le projet d’extension n’est donc pas une question de confort. Il est nécessaire pour favoriser la mobilité des juges et du personnel au sein des cours, ainsi une gouvernance commune et un fonctionnement unifié. Ce premier pas est donc une grande satisfaction.

Si vous deviez citer un résultat de votre présidence, ce serait…?

L’efficacité de la justice a été une de nos grandes préoccupations. Nous avons mis en place des processus de travail, amélioré les statistiques, travaillé par objectifs et rationalisé ce qui pouvait l’être. Nous avons obtenu un résultat positif en traitant, ces quatre dernières années, davantage d’affaires que nous en avons reçues. L’ensemble des magistrats et des collaborateurs ont contribué à cet effort. C’était un travail d’équipe. Je suis reconnaissant à nos institutions et à mes collègues de m’avoir permis d’exercer dans de bonnes conditions la charge extraordinaire de président du Tribunal cantonal. (24 heures)