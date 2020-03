La tension monte jusqu'au débrayage

Appliquer les consignes de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est complexe dans les secteurs de l'industrie et de la construction. A l'exemple de ce qui s'est passé vendredi matin au sein de Canplast, à Villars-Ste-Croix, une importante entreprise qui produit notamment des canalisations, présente aussi au Tessin et dans le canton de Zurich: «Depuis ce matin, une partie du personnel de la production de l’entreprise Canplast à Villars-Sainte-Croix a débrayé et l’activité de production est arrêtée sur le site», annonce le syndicat Unia.

Mesures de chômage partiel

Le syndicat demande des mesures de chômage partiel: «Par leur débrayage, les travailleurs exigent de leur employeur qu’il fasse immédiatement une demande de chômage technique et appelle le Canton à l’accorder. Il s’agit là de la seule option possible pour protéger la santé du personnel, limiter la contagion et se conformer à l’arrêté du Conseil d’Etat vaudois.»

Ce fameux arrêté vaudois, promulgué mercredi, impose l'arrêt des activités lorsque les recommandations de sécurité sanitaire ne peuvent pas être appliquées. De nombreuses entreprises sont confrontées à cette difficulté, aussi sur les lieux de travaux. Un débrayage a eu lieu sur la construction du futur campus de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Des chantiers restent ouverts même si d'importants acteurs ont décidé de stopper leurs activités: «Les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les directions de travaux ont tous la possibilité de faire cesser les travaux», relève Laurent Tettamanti, secrétaire syndical à l’Association Romande des travailleurs-ses de l’installation électrique (ART-IE).

La Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) apporte son appui à la position de l'Etat de Vaud: «Dès qu’il n’est pas possible de garantir la distance et l’hygiène sur un chantier, ce qui est le cas sur les grands chantiers ou les chantiers de plusieurs personnes, il n’y a pas d’autres options que de fermer ». Tout en nuançant: «Le cas est différent pour un indépendant ou une entreprise qui effectue des travaux avec des employés seuls dans des endroits où il n’y a pas d’interaction avec d’autres intervenants (appartement à rénover et non occupé, etc.).» Le Conseil fédéral pourrait annoncer de nouvelles mesures ce vendredi.