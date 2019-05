La tour de l’Abbaye est enfin remise à neuf

Le temple de l’Abbaye est rempli de monde samedi matin. Et pour cause: c’est aujourd’hui qu’a lieu l’inauguration de la tour de l’Abbaye, le symbole de la région, après une année de travaux de restauration. Enfin, le canton de Vaud remet les clés du monument à la commune, qui redevient sa propriétaire après qu’il ait été aux mains de l’État pendant plus de 200 ans.

«En 2014, deux historiens passionnés ont manifesté beaucoup d’intérêt pour la tour, raconte Dominique Bonny, ancien député de la vallée de Joux. Je l’ai donc visitée et j’ai constaté son état déplorable… Il fallait faire quelque chose!» Il crée alors une association pour sa restauration. Deux ans plus tard, le conseiller d’État Pascal Broulis tire les mêmes conclusions, décide d’entreprendre des travaux et, surtout, de rendre le monument à l’Abbaye. Pour la remettre à neuf, 600 000 francs ont été versés par de grandes sociétés partenaires et par l’État. «C’est le plus vieux bâtiment de la région, explique Dominique Bonny. Très vite, sa rénovation a fait écho et beaucoup de monde s’est mobilisé.»

La journée de samedi, Pascal Broulis la décrit d’ailleurs comme une ode au patrimoine national et régional. «C’est un objet qui rassemble, qui unit», affirme-t-il. Il est de notre devoir de conserver et de faire vivre ce patrimoine.

Une fois la partie officielle terminée, le public est invité à se rendre à l’extérieur: enfin, la tour peut être visitée. Derrière elle on peut apercevoir le lac de Joux et la forêt qui l’entoure. Un décor unique, qui donne l’impression d’avoir fait un bond en arrière, à l’époque du Moyen Âge. Et malgré la pluie et le froid, la foule est présente. Par groupes de dix, les gens peuvent suivre les guides déguisés en moines afin de découvrir l’intérieur du monument. Dedans, tout est de bois. Les escaliers étriqués permettent de passer d’un étage à l’autre jusqu’au sommet de la tour, là où se trouvent la grande et la petite cloche. Une fois en haut, on peut admirer à nouveau le lac. La guide rappelle tout de même que la tour n’est pas ouverte tous les jours. «Il faut se renseigner à la commune si l’on veut la visiter», ajoute-t-elle.

Maintenant que les clés sont à nouveau entre les mains de la commune, l’association de Dominique Bonny peut être dissoute. Lui et son équipe veulent cependant créer une nouvelle structure, qui permettra de faire vivre le village et son histoire. (24 heures)