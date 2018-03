La transparence politique vaut bien une commission

En bref

Soins dentaires: Reprendre le dossier à la base



Après l’échec dans les urnes de l’initiative «Pour le remboursement des soins dentaires», les partis du centre et le PLR ont chacun appelé par voie de motion à reprendre le dossier sur de nouvelles bases. Pour les libéraux-radicaux, il faut repartir à zéro en concertation «avec l’ensemble des milieux concernés, professionnels, économiques et politiques». La motion centriste propose, elle, de ressusciter le contre-projet remodelé par le Grand Conseil et sabordé par sa majorité de droite en novembre dernier, prévoyant notamment d’étendre les mesures de prévention aux personnes retraitées ou handicapées. V.MA.



Cadre légal: L’e-cigarette comme la clope?



Sur demande des Vert’libéraux, une commission du Grand Conseil réfléchira à l’opportunité de placer l’e-cigarette sous le même cadre légal que les produits du tabac (interdiction de vente aux mineurs, restriction de la pub, etc.).