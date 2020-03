La vie de café à 50 personnes maximum

Ce samedi vers 11 heures, au moment où d'habitude les adresses à brunch font salle comble, la foule n'était pas au rendez-vous. Partout, les bistrots ont réduit leurs places disponibles pour accueillir les 50 personnes autorisées (personnel compris) par le dispositif mis en place par le Conseil d'Etat vaudois vendredi.

Dans certains établissements, les clients étaient tout de même au rendez-vous, disposés ça et là dans des espaces en partie vidés de leur mobilier. A l’entrée du Pointu, un écriteau rappelle poliment la situation. «Avant l’annonce d’hier, nous avions 105 réservations pour ce samedi, apprend le gérant, Vincent Baeriswyl. Les annulations sont tombées depuis. A présent seule 65 personnes - réparties sur deux services - viendront aujourd’hui.»

Autre ambiance à la Couronne d’Or. L’endroit, plutôt serré, semble bondé. Plusieurs tables sont pourtant bel et bien condamnées par une croix noire dessinée à l’adhésif. «Nous sommes 50, terrasse comprise, assure le gérant, Arthur Attal. En temps normal, à cette heure-ci, nous sommes facilement 80.»

Les mois les plus importants

Au Java, personne ou presque juste avant midi. A l’Etoile Blanche, les clients se comptent sur les doigts d’une seule main à l’heure où il est généralement compliqué de s’asseoir. Au Café Saint Pierre, des tables ont disparu mais les clients, toujours dans la mesure de ce qui est autorisé, sont au rendez-vous. «Ce qui nous inquiète, c’est que pour nous autres, les établissements du centre, les mois d’hiver sont les plus importants», développe le responsable, Nicolas Mateos. Avec les beaux jours, le public migre en général au bord du lac. «Je n’arrête pas de refaire les plannings des jours à venir, en réduisant au maximum le personnel partout, en cuisine et en salle.»

Soupirs

Il est à peine plus de midi quand on arrive à la Bavaria. Une table à 6 est occupée, trois autres à deux, mais à part ça... On demande à parler au gérant qui n’est malheureusement pas là. Au serveur qui frotte nerveusement les chromes de la rutilante machine à café, on ose un «comment ça va?»… Il lève les yeux au ciel, pousse un soupir. On passe devant le bar à sushis du Palace. Midi trente au smartphone, deux tables à l’opposé l’une de l’autre avec deux couples assis. A droite, des personnes très âgées qui semblent ravies de la montagne de sashimis devant eux. A gauche, un homme et une femme sur leur 31, sourires pincés. Au centre, les deux chefs japonais bras croisés nous saluent d’un hochement de la tête… Resoupir.

On arrive au Bar Tabac. Quelques fidèles clients sont là. Mehmet Genc, le gérant, rappelle que sans la terrasse, la capacité de l’endroit se situe juste en dessous de 50 personnes. «Hier, les gens sont partis les uns après les autres après l’annonce de la Confédération. Ce qui va être compliqué c’est de faire respecter les distances entre les tables...» A l’heure où l’on rédigeait ces quelques lignes, le Conseil d’Etat vaudois serrait encore un peu la vis: outre la fermeture de tous les bars, cafés et restaurants à 22h, une distance minimale de deux mètres doit à présent séparer les tables les unes des autres et chaque couvert doit être espacé d’au moins un mètre.