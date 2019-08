La violence des braqueurs de convois monte d’un cran

«On ne peut plus rester sans rien dire»

«Deux personnes ont été blessées, on ne peut plus rester sans rien dire», réagit la conseillère d’État Béatrice Métraux, revenant sur ses déclarations à nos confrères du «Temps». Le Conseil d’État vaudois entend saisir «en urgence» le Conseil fédéral ainsi que la Conférence des chefs de départements de justice et police. L’élue pointe du doigt «une faille» dans le dispositif de sécurité des transports de fonds en Suisse, et pas seulement sur Vaud, situé sur les axes utilisés par les convoyeurs. Elle n’est pas la seule à réagir. «Des vies et notre économie sont en jeu», réagissent en cœur élus et professionnels.



Ce qui se passe? La branche demande avec de plus en plus d’insistance une dérogation pour pouvoir circuler, de nuit, avec des véhicules plus lourd. Actuellement, pour protéger la population contre le bruit, Berne limite les véhicules à 3,5 tonnes, sauf quelques exceptions: les fleurs coupées et les denrées alimentaires.



Une pesée des intérêts que dénoncent plusieurs élus vaudois.



«Trois tonnes et demie, ce n’est pas suffisant. Les dernières attaques le démontrent. Et ceux qui disent le contraire ne sont jamais entrés dans un véhicule blindé, soupire Luc Sergy, directeur de l’Association des entreprises suisses de services de sécurité. Pour un dispositif de destruction des billets, pour du blindage et la protection des convoyeurs, il faut des véhicules de 15 à 20 tonnes.» Il poursuit. «Circuler la nuit est impératif: les banques, les grandes surfaces, les bancomats… tous ont sous-traité les transferts de fonds à des privés. Si ça continue, un matin ils seront simplement à sec, alors que la Suisse est un des pays du continent qui utilise le plus le cash.» Un argument qui n’a pas convaincu le Conseil fédéral, qui a répondu par la négative à la motion du PLR Olivier Feller le 14 août dernier, demandant justement une dérogation pour les convoyeurs. «Le Conseil national votera là-dessus au premier trimestre de l’an prochain. Je suis confiant. On parle d’une problématique ponctuelle, qui ne fait hélas que se confirmer», réagit l’élu.



Ailleurs? La France a drastiquement réglementé les transports de fonds. Les véhicules sont homologués par la police, les trajets nocturnes interdits, les normes rehaussées et les dispositifs de destructions automatiques des billets obligatoires. Des éléments salués par la branche, qui évoque moins souvent le fait que les montants transportés sont également limités, pour leur enlever tout attrait criminel. «On peut le faire, réagit Luc Sergy, mais si le marché est prêt à assumer des transports plus nombreux et donc des coûts plus élevés.»