Lausanne 2020 signe un accord avec Paris 2024

C’est une histoire de géant et de Lilliputien. Dans le rôle du géant, il y a Paris 2024 et ses Jeux olympiques d’été, avec un budget de 3,7 milliards d’euros (4,15 mia de francs) et plus de 120 salariés, qui seront 4500 dans cinq ans. Côté lilliputien, cent fois plus petit, il y a Lausanne 2020 et ses Jeux olympiques d’hiver de la Jeunesse: 40 millions de francs de budget, quelques dizaines de salariés qui seront tout au plus 60 ou 70 au moment des compétitions… Dans un monde normal, ces deux comités d’organisation n’auraient rien à partager, et pourtant mardi après-midi à Paris ils se sont retrouvés pour signer une convention de collaboration.

«Notre état d’esprit est le même»

L’ambiance est plutôt aux rires et à la décontraction: on a dressé une table dans les jardins de l’Insep – le Macolin français, qui entraîne l’élite des athlètes du pays sur un site de 28 hectares dans le bois de Vincennes – et deux présidents posent pour la photo: Virginie Faivre, ex-championne de half-pipe, pour Lausanne et Tony Estanguet, ex-champion de canoë, pour Paris. Ils signent la convention de collaboration, prennent un selfie, et avec une vingtaine de collaborateurs gagnent une salle de réunion pour tenir leur première séance de travail.

Qu’est-ce qui les réunit? «Le CIO essaie depuis quelques années de favoriser les échanges entre les comités d’organisation, explique Tony Estanguet. Ici, cette convention a beaucoup de sens: nous sommes voisins, nous partageons la même langue, la même culture et, surtout, notre état d’esprit est le même, avec la volonté de rafraîchir cet univers de l’olympisme.» Virginie Faivre parle de «collaboration naturelle» et pose le terrain commun de leurs ambitions: «À Paris comme à Lausanne, nous voulons des Jeux durables et intelligents, qui ne laissent pas comme héritage des infrastructures nouvelles mais qui cherchent plutôt à toucher et à sensibiliser la jeunesse.»

De nombreux atouts

Au-delà de cet enthousiasme partagé, difficile d’être plus concret sur les effets que pourrait déployer la convention. Tony Estanguet cite des points communs entre les deux organisations: la volonté d’utiliser des infrastructures sportives déjà existantes et la transformation du village olympique en logements d’étudiants. Mais à vrai dire la convention signée mardi ne joue aucun rôle dans ces options prises depuis longtemps. Virginie Faivre relève que les réunions de travail ont à peine commencé, mais elle est convaincue que le travail de collaboration que Lausanne 2020 a fait avec les écoles peut intéresser les Français: que ce soit l’ECAL (pour le design de la mascotte), l’École hôtelière (pour l’accueil des athlètes) ou l’EPFL (outils de mesures de performance mis à la disposition des athlètes). Dans l’autre sens, Paris a dans ses équipes des profils très pointus qui pourraient donner des coups de main à Lausanne et faciliter la promotion des épreuves qui se dérouleront en France sur le site des Rousses (saut à skis, biathlon et combiné nordique).

Bref, le Lilliputien et le géant sont bien décidés à collaborer et à ne pas en rester à une simple opération de communication. À voir l’ambiance chaleureuse des échanges, ils pourraient bien y arriver. (24 heures)