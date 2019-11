Lavaux a récompensé ses citoyens méritants

La 3e édition du prix qui récompense les citoyens méritants du périmètre de Lavaux Unesco s’est déroulée vendredi passé à Corseaux. Six lauréats ont été sélectionnés parmi 80 dossiers de candidature et se sont partagé une enveloppe globale de 12 500 francs.

Dans la catégorie «sport», c’est Simone Troxler, de Chardonne, qui a été choisie «pour son endurance dans le sport et sa persévérance dans les études». Celle qui est arrivée 1re au récent Marathon de Lausanne mène des études de médecine en parallèle de sa pratique sportive. Au rayon «entrepreneur», Philippe Naegele et Bertille Laguet, de La Forge, à Chexbres, ont convaincu «pour leur esprit créatif et l’excellence de leur travail» de ferronniers d’art, qu’on a récemment pu observer sur les couronnes des rois (et reine!) de la Fête des Vignerons.

La Cave Jacques et Aurélia Joly, à Grandvaux, a remporté le prix «terroir», pour sa soupe et son gâteau au chasselas et son implication dans l’œnotourisme. Véritable ambassadrice de la région, Aurélia Joly représente le canton de Vaud dans la version SRF de «Dîner à la ferme». Côté «culture», les Lutryens de la Compagnie Zappar ont séduit avec leur projet La Folle Semaine, qui a emmené des groupes musicaux internationaux à la découverte de Lavaux.

Deux «coups de cœur» sont revenus aux jeunes sportifs Noah Bodenstein, de La Conversion, et Lionel Borloz, de Puidoux. Le premier est cinq fois champion de Suisse junior en patinage artistique à 15 ans. Le second est multiple champion vaudois de gymnastique, «un modèle de persévérance et de bonhomie», selon le jury de dix personnes, composé de représentants des sociétés de développement et des autorités des Communes partenaires.