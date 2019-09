Le 3e Prix suisse de l’œnotourisme est valaisan

Sans surprise, c’est une offre valaisanne qui a remporté le grand prix ce jeudi à Chamoson, où se déroulaient les 3es Prix et Rencontres suisses de l’œnotourisme. «En terres valaisannes, il y a logiquement eu davantage de candidats valaisans», reconnaît Yann Stucki, cheville ouvrière de cette manifestation lancée il y a trois ans dans le canton de Vaud. Quinze nominés – dont huit du Valais! – ont été choisis parmi 50 dossiers venus aussi de Neuchâtel, de Berne, des Grisons, de Zurich, de l’Argovie, du Tessin, de Genève et du canton de Vaud.

C’est l’Expérience œnotouristique de Salquenen qui a séduit le jury pour le grand prix et la catégorie «services/organisation». «Toute une région s’est fédérée et a créé de vrais produits, une offre claire. C’est un exemple!» commente Yann Stucki. La Commune de Salgesch, en partenariat avec les associations du village viticole et de la région, propose plus de vingt activités sportives et culturelles combinant plaisir et vin, une des plus grandes expériences œnotouristiques en Valais.

Trois des quinze nominés étaient vaudois. C’est l’offre de la famille Coeytaux, à Yens sur Morges (Médaille d’or au Mondial de Bruxelles pour la cave et 14 au Gault&Millau pour le restaurant), qui a été récompensée dans la catégorie «artisans du terroir», pour ses Samedis gourmands: une visite du domaine avec dégustation suivies d’un repas gastronomique accord mets-vins.

Castel de Daval à Sierre (VS), Bouche à Oreille en Valais, Sion Wine Tour, Bike’N’Wine à Barlerna (TI), Stall 247 à Maienfeld (GR) ont respectivement remporté les prix des autres catégories. Un prix d’honneur a également été décerné au château de Villa, à Sierre. Grâce à l’intégration de Lausanne dans le réseau des Great Wine Capitals, les sept lauréats ont également l’opportunité de concourir pour le Best of Wine Tourism, un prix à l’échelle internationale qui sera remis le 7 novembre à Bordeaux. Du côté des organisateurs du prix suisse, l’idée est plus que jamais de créer une coordination nationale de l’offre œnotouristique.