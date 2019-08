Le Blonaysan Jérémie Droz en bronze à Kazan

«Un sentiment incroyable après une compétition longue et fatigante.» Au lendemain de la cérémonie de clôture du championnat du monde des métiers, qui s’est déroulé ces derniers jours à Kazan en Russie, le Blonaysan Jérémie Droz peine à reprendre ses esprits. Le menuisier de 21 ans s’est paré de bronze dans sa catégorie, seulement devancé par un Français et un Coréen. Une médaille qui ira rejoindre celles qu’il avait déjà empochées au niveau suisse, au mur de sa chambre.

«Avec mon expert, on voyait que plusieurs candidats étaient presque du même niveau. Finalement, cela s’est joué sur des détails. Et je regrette un peu que le jury ait rajouté une demi-heure le troisième jour pour rendre une première partie de notre travail, car personnellement, j’étais prêt à l’heure initialement prévue», commente-t-il, à chaud. Sur quatre jours, les concurrents devaient réaliser un objet ressemblant à une fenêtre avec un cadre et des embrasures et un montage très compliqué.

Sur les six Romands du voyage, la Vaudoise Aurélie Fawer(20 ans) s’est classée 6e dans la catégorie des peintres en carrosserie.

Avec 16 médailles et 13 diplômes à son palmarès sur 39 catégories, la délégation suisse a convaincu en Russie, où 1600 concurrents provenant de 63 pays ont participé aux WorldSkills, dont la cérémonie de clôture accueillait Vladimir Poutine. Au classement pondéré par nations, la Suisse, meilleure nation d’Europe, occupe une belle troisième place sur le podium, derrière la Chine et la Corée.