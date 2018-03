Le Bois-Mermet est à nouveau jugé non conforme

La vétuste prison du Bois-Mermet est à nouveau épinglée pour non-conformité des conditions de détention. Il y a quatre mois, le Tribunal fédéral avait donné raison à un prisonnier qui se plaignait des dimensions de sa cellule. Cette fois, c’est la Chambre des recours pénale cantonale qui atteste d’un autre cas d’incarcération contraire à la dignité humaine dans cet établissement destiné la détention avant jugement.

Dans la première affaire, il s’agissait d’un homme suspecté de criminalité économique. Dans la seconde histoire, c’est le promeneur des deux chiens qui avaient attaqué et mordu une joggeuse en février 2017 près d’Yvorne. Ce septuagénaire qui avait quitté les lieux sans plus attendre aurait été connu par la police pour des faits similaires, ce qui lui a valu 23 jours derrière les barreaux, mais là n’est pas la question.

Pour son confort et sa sécurité, l’intéressé, qui a des problèmes de hanches, est placé dans la cellule 128, une individuelle ordinaire mais aménagée «tout confort» à son intention, avec rehausseur de WC, radio et télé. Mais il y a un souci.

Aération impossible

La pièce est pourvue d’une vaste fenêtre, en imposte, destinée autant à laisser passer la lumière qu’à l’aération, or la poignée pour ouvrir cette fenêtre se trouve quasi au plafond, à une hauteur de 2,80 mètres. Tous les meubles, lit, table et tabouret, sont ancrés au sol. Impossible de les déplacer pour atteindre la poignée de la fenêtre. Impossible donc d’aérer les lieux.

L’intéressé se plaint auprès du Tribunal des mesures de contrainte, organe compétent pour valider une incarcération préventive. Cette instance rejette sa réclamation. Recours auprès du Tribunal cantonal, qui demande plus amples informations. Et contre l’avis du Ministère public, cette autorité de recours finit par considérer que la réclamation est fondée.

Pas de quoi fouetter un chat? Ce n’est pas l’avis des juges cantonaux. Ils rejettent l’explication selon laquelle ce détenu n’avait qu’à appeler un gardien pour qu’il aère de temps en temps les lieux. Et ce n’est pas non plus en ajoutant un tabouret que la solution pouvait être trouvée en raison du problème de hanche du monsieur. Surtout, ils considèrent que cette cellule dépourvue de toute aération était contraire aux normes, «qu’elles aient été édictées par l’ONU ou le Conseil de l’Europe». Et de citer par exemple l’une des «Règles Nelson Mandela» adoptées en 2010 par les Nations Unies, selon laquelle les cellules doivent «être agencées de façon à permettre l’entrée d’air frais, avec ou sans ventilation artificielle».

Aux dernières nouvelles, la prison du Bois-Mermet, datant de 1905, prévue pour 100 détenus mais en accueillant actuellement 170, restera en service jusqu’à l’horizon 2030. Le temps d’agrandir les établissements de la plaine de l’Orbe. (24 heures)