Le Cadratin s’en remet au financement participatif

Passé la joie d’avoir enfin trouvé un lieu qui accueillera la centaine de tonnes de vestiges typographiques de leur atelier Le Cadratin, à Vevey, Jean-Renaud et Ruth Dagon ont attaqué la partie moins agréable du financement. Car le transfert d’une machine à composer Linotype, d’une titreuse Ludlow, de presses à platine et à cylindre, ou de boîtes de casses, de Vevey à Sottens, où ce trésor reposera dans les locaux de l’ancien émetteur radio, cela a un coût. «Au minimum 30'000 fr., lance Ruth Dagon. Seulement pour l’atelier de Vevey. On parle de 49'000 fr. si on y ajoute ce qui est entreposé à Leysin, dans un garage de Vevey et l’atelier de l’imprimeur Fernand-André Parisod stocké à La Chaux.» Raison pour laquelle l’association des Vrais Amis du Cadratin lance un financement participatif via le programme Héros locaux de la Raiffeisen.

À Sottens, le couple prévoit une galerie pour monter des expositions. Des rénovations seront en outre nécessaires en vue de flanquer l’«atelier vivant» d’un conservatoire de la typographie pour former la relève: «Nous avons un jeune, mais il nous faut réfléchir à transmettre ce savoir-faire», reprend Ruth. Qui estime la facture totale à 190'000 fr. Pour rappel, le bail des Dagon à Vevey comprend une échéance à 2020, obtenue devant la justice en 2014 à la suite d’un litige avec le propriétaire. Le déménagement est toutefois prévu dès ce mois de juillet (24 heures)