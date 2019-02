Le Canton de Vaud chante Mélodie, sa 800'000e citoyenne

Le Conseil d’État vaudois a choisi de siéger au bord du chantier du Vortex à Chavannes-près-Renens, hier mercredi, jour de séance hebdomadaire. L’occasion, aussi, d’utiliser ce symbole du fort développement vaudois pour célébrer l’arrivée de la 800 000e âme sur le territoire. Cet honneur revient à Mélodie Matthey-Junod, née le 24 décembre 2018.

Avec ses parents, le bébé a été convié au cœur du vaste bâti circulaire encore en pleine construction. «C’est un beau cadeau que vous faites au canton», s’est exclamée la présidente Nuria Gorrite, entourée de ses six collègues.

«Plus qu’un simple cap démographique, cette 800 000e habitante nous incite à réfléchir aux moyens d’accompagner positivement ce phénomène de croissance.» Aux yeux de la socialiste, la vitalité économique du canton de ces dix à quinze dernières années a fourni des milliers d’emplois avec de «vraies perspectives d’avenir pour les jeunes».

Mais elle reconnaît aussi les craintes «légitimes» des habitants pour leur qualité de vie: «Le Conseil d’État ne veut pas une croissance à tout prix. Il faut qu’elle soit maîtrisée et régulée de façon qu’elle profite à tout le monde.»

Pascal Broulis note quant à lui que la forte hausse de la population de ces dernières années a été «absorbée intelligemment»: «Il y a peu de tensions entre les gens.»

Garantie de stabilité

Pour le magistrat, ce développement doit être accueilli avec bienveillance car il garantit une stabilité dans l’équilibre des âges. L’affaire ne va pas de soi. D’autres cantons, comme Neuchâtel par exemple, perdent de la population.

Le grand argentier, qui est également le responsable politique de Statistique Vaud, a encore fait valoir quelques chiffres qui figurent dans le numéro spécial de «Numerus», accessible sur www.scris.vd.ch.

Urbanisation

Ces données montrent que l’accroissement de la population a doublé entre le XIXe et la première moitié du XXe, tandis qu’il a connu une légère baisse au tournant des années 70-90, avant de redémarrer en flèche. Globalement, les villes attirent davantage de monde que la campagne. Les citoyens étrangers représentent 33%, parmi lesquels les Portugais et les Français sont les plus nombreux. L’essor s’est accéléré dès l’accord sur la libre circulation.

Aux côtés de la famille Matthey-Junod, d’Écublens, figuraient Lise-Marie Ryser, de Combremont-le-Grand, et Yulia Droz, de Lausanne. Elles sont respectivement les 799'999e et 800'001e habitantes vaudoises à s’être inscrites au contrôle des habitants. Les trois «gagnantes» ont reçu une boîte à musique de la maison Reuge, de Sainte-Croix, patrie de Pascal Broulis. (24 heures)