Le Canton de Vaud se prépare à l'arrivée de l'épidémie

Alors que Genève compte pour l'instant une personne infectée par le coronavirus et que les Grisons en dénombrent deux, le Canton de Vaud se prépare lui aussi à l'hypothèse d'une arrivée du coronavirus Covid-19 sur son territoire. Le Conseil d'État l'a annoncé ce jeudi, précisant que le médecin cantonal est désormais soutenu par l'État-major cantonal de conduite (EMCC), qui chapeaute les services de secours lors d'événements de grande ampleur.

Parmi les mesures visibles du public, les parents d'élèves sont informés ce jeudi des dispositions applicables dans les écoles. Le Département de la formation annonce également qu'il renonce désormais aux voyages d'études au Tessin et en Italie du Nord.

Salles d'isolement au CHUV



Du côté du CHUV, «deux chambres d’isolement sont réservées pour des cas positifs», explique Catherine Cossy, porte-parole de l'hôpital universitaire. «Les services des urgences, des soins intensifs et des maladies infectieuses sont prêts à accueillir un cas, sous la supervision de l’équipe d’hygiène hospitalière.»

Et que se passerait-il en cas d'afflux? La solution devrait se trouver en partenariat avec l'État de Vaud et les autres hôpitaux, selon Catherine Cossy: «Des solutions sont actuellement à l’étude pour prendre en charge de nombreux patients nécessitant des soins aigus, dans le but de conserver le maximum de capacité du CHUV pour des cas sévères et également pour les patients qui sont atteints d’autres pathologies.»

Plusieurs semaines de préparation



Le Conseil d'État tient à rassurer: il n'a pas attendu qu'un premier cas se déclare en Suisse pour agir. «Cela fait plusieurs semaines que nous nous préparons», explique Rebecca Ruiz, la conseillère d'État socialiste à la tête du Département de la santé. «Jusqu'ici, près de 90 tests ont été effectués et d'autres sont encore en attente. Parmi les mesures sanitaires déjà prises depuis plusieurs semaines, nous avons fait en sorte que le CHUV ait un laboratoire capable d'effectuer ces tests.» Jusqu'alors ils devaient être faits aux Hôpitaux universitaires de Genève, seuls capables de les effectuer en Suisse romande.

Si le cas d'un patient infecté était découvert dans le Canton de Vaud, «la personne atteinte sera mise à l’isolement et prise en charge dans un hôpital, prioritairement le CHUV», selon les indications d'Éric Masserey, le médecin cantonal adjoint, fournies aux médias par le service de presse de la police cantonale. «D’autres hôpitaux peuvent prendre en charge de tels cas si nécessaire», ajoute-t-il.

Des mesures pas seulement sanitaires



Même si aucun cas positif n'a été détecté, «plusieurs personnes provenant directement de zones en quarantaine ont été confinées à leur domicile», rappelle Éric Masserey.

Le message est toutefois clair: il faut garder la tête froide et suivre les conseils sanitaires et d'hygiène publiés par les autorités, c'est-à-dire notamment se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant. En cas de symptômes, il faut rester chez soi et contacter son médecin de famille.

Mais il n'y a pas que des questions sanitaires ou médicales qui se posent dans le cas du coronavirus. En fonction du nombre de patients en quarantaine ou infectés par la maladie, les mesures logistiques devront être plus larges. C'est le rôle de l'État-major cantonal de conduite (EMCC) de coordonner tout ça.

Phase de planification



«Nous sommes dans une phase de planification et nous le devons à la population et aux autorités», explique Denis Froidevaux, chef de l'EMCC. «Concernant le déploiement de ces mesures, tout dépendra notamment de l'endroit où un cas se présenterait et de l'enquête de contacts qui serait réalisée pour savoir avec qui cette personne aurait été en contact.»

Du côté des défis logistiques par exemple, comment faire pour garder en un même endroit des personnes en quarantaine qui ne pourraient pas être séparées? Ce serait par exemple le cas s'il fallait isoler tous les passagers d'un bus revenant de l'étranger.

«Prenons des exemples abstraits. Parmi les possibilités, il y a ainsi l'ancien hôpital Nestlé à Lausanne ou les anciens locaux de l'Hôpital Riviera-Chablais à Vevey et Montreux», illustre Denis Froidevaux.

Possibilité de fermer une école



Et si le cas d'un enfant malade était découvert? La première mesure serait de le prendre en charge médicalement, de l'isoler et d'effectuer une enquête de contacts. En fonction du nombre de personnes potentiellement touchées, cela pourrait aller jusqu'à la fermeture de l'école. À Neuchâtel par exemple, une crèche a été fermée après des cas suspects.

«Nous travaillons sur toutes ces mesures potentielles, sans savoir si elles devront être déployées un jour ou l'autre, ajoute Denis Froidevaux. Mais à l'heure actuelle, nous ne nous y dirigeons pas.»

Trois ministres au front



Jusqu'ici les mesures ont surtout été médicales et administratives. Mais suivant l'ampleur de l'épidémie, il reviendra au Conseil d'État de décider des mesures sécuritaires plus drastiques. Il se prépare ainsi à l'éventualité d'interdire des rassemblements ou des manifestations culturelles ou sportives.

Le gouvernement a d'ailleurs créé une délégation composée de Rebecca Ruiz, qui la préside, et de deux autres conseillères d'État: l'écologiste Béatrice Métraux (à la tête du Département de la sécurité) et la socialiste Cesla Amarelle (Département de la formation).

«La loi sur les épidémies prévoit que le Conseil fédéral est compétent en matière d'entrave à la liberté de mouvement en cas de risque sanitaire, précise Rebecca Ruiz. Mais il doit le faire en coordination avec les Cantons et ne peut pas décider seul d'isoler par exemple un village. Le Conseil d'État serait saisi de cette décision. C'est aussi le Conseil d'État qui aurait la charge de décider de mesures qui auraient un impact important sur le système sanitaire.»