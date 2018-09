Le Canton et les communes signent la fin des hostilités

Après des mois de frictions, le Canton et les communes ont finalement signé une convention sur la mise en œuvre de la réforme cantonale de l’imposition des entreprises (RIE III). Dans leur communiqué commun, les deux parties se sont même senties obligées de souligner «le caractère constructif et serein des négociations». Ce qui en dit long sur les tensions qui ont précédé cet accord.

La convention paraphée lundi soir lie l’État de Vaud et les deux associations de communes, l’UCV et l’AdCV. Elle prévoit deux mesures: un montant de 50 millions pour éponger un bout de pertes fiscales provoquées par l’anticipation de la RIE III dès 2019 (lire encadré) et la reprise par l’État de l’entier des coûts de l’Association vaudoise des soins à domicile (AVASAD) en 2020. Cette association sera alors financée par l’adaptation des coefficients d’impôt du Canton et des communes. Le parlement devra valider ce paquet dans le courant du mois d’octobre.

Ce printemps, la Commission des finances du Grand Conseil a accepté à l’unanimité la motion du Vert Maurice Mischler. Un texte qui demande à l’État de verser 50 millions par an aux communes, jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme fédérale et de ses compensations financières. En 2015, le parlement avait déjà adopté la motion de la PLR Claudine Wyssa, qui réclamait 25,6 millions pour compenser les années 2017 et 2018.

Le Canton n’allongera pas la totalité de ces montants votés par le Grand Conseil. Même si la motion Wyssa avait déjà été provisionnée dans les comptes 2017 de l’État de Vaud, les communes ont dû y renoncer «en faveur de l’accord», indique l’auteure du texte et présidente de l’UCV. Quant aux 50 millions par année de la motion Mischler, cela ne sera que pour 2019. Au-delà, il faudra renégocier avec le gouvernement.

La conseillère d’État Béatrice Métraux estime qu’il s’agit «d’une convention équilibrée dans le sens où toutes les parties y trouvent leur intérêt. Les communes auront 50 millions de plus et il est important pour le Canton que ces communes se portent bien financièrement en vue de l’entrée en vigueur du Projet fiscal 17 (PF17).»

Sans être négative, Claudine Wyssa semble moins enthousiaste au bout du fil. Elle juge cette convention «satisfaisante»: «Cinquante millions, ce n’est pas négligeable. Bien sûr, certaines communes devront augmenter leurs impôts, mais peut-être que d’autres pourront les baisser. On observe ces mouvements tous les ans, même s’il est vrai qu’en 2019 l’impact sera important. C’est une année de transition.» Le syndic d’Épalinges, Maurice Mischler, espère lui aussi que «les communes pourront se débrouiller»: «Le Canton de Vaud est un laboratoire pour la RIE III et ses conséquences sur les différents échelons institutionnels, nous sommes observés par toute la Suisse.»

Les perdants

Pour certains, c’est la soupe à la grimace, comme à Nyon. «Pour nous, c’est clairement pas suffisant, lâche le syndic, Daniel Rossellat. Les Nyonnais paieront plus pour que les entreprises paient moins d’impôts.» Sa Commune s’apprête à les augmenter pour les personnes physiques. «Et même avec cette hausse d’impôts, nous aurons probablement un déficit de 8 à 10 millions.» Le syndic signale les effets pervers de la convention pour sa commune. «Jusqu’à maintenant, nous payons un franc par habitant pour l’AVASAD, explique-t-il. Avec le nouveau mécanisme de financement, cela va se transformer en point d’impôt. Comme nous avons une valeur du point d’impôt assez élevée, il nous en coûtera 1,2 million supplémentaire par année.» Un quart des communes vaudoises sont perdantes avec ce système. Le futur mode de financement de l’AVASAD laisse également «dubitatif» le PLR. Le parti redoute la cantonalisation des soins à domicile, «une tâche de proximité».

Quant aux 50 millions de l’accord, ils sont considérés comme des recettes fiscales. «Donc une partie va directement partir dans la péréquation», commente Daniel Rossellat, avant d’ajouter: «Ce système péréquatif est une vraie broyeuse pour nous.» Béatrice Métraux promet de remettre à plat la péréquation intercommunale «tout prochainement». (24 heures)