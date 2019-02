Le Canton freine les ambitions d’Orllati

Des «logements destinés aux seniors», dans une zone dévolue aux établissements de type industriel ou artisanal. Tel est le projet que nourrissait le promoteur Orllati pour le quartier des Golliettes, à Romanel-sur-Lausanne. Conquise et soucieuse de faire avancer les choses, la Commune avait accordé une dérogation au règlement du plan de quartier et une mise à l’enquête publique a eu lieu l’été dernier.

Mais ni le voisinage ni le Service du développement territorial (SDT) n’ont partagé cet enthousiasme. Le premier, constitué d’entrepreneurs, s’est manifesté par le biais de plusieurs oppositions, explique Daniel Crot, syndic de Romanel. Quant au second, il a averti la Commune: si elle devait délivrer un permis de construire pour un projet dérogeant à l’affectation de la zone en question, elle s’exposerait à un recours de la part du Canton. «Nous avons donc avisé le promoteur que le projet ne pourrait pas se faire sous la forme où il a été mis à l’enquête», stipule Daniel Crot.

Très actif dans le développement immobilier depuis quelques années, le Groupe Orllati s’est spécialisé notamment dans la transformation de zones industrielles ou commerciales, voire de friches, en quartiers d’habitation ou mixtes. Mais la donne a changé depuis la révision de la loi sur l’aménagement du territoire, entrée en vigueur en 2014, et l’élaboration d’un nouveau plan directeur cantonal. Alors qu’il a longtemps encouragé la construction de logements, le Canton doit désormais faire face à une pénurie de zones d’activités (industrie, artisanat, tertiaire et commerces) dans certaines régions. L’un des rôles du SDT via le plan directeur est de «veiller au maintien de zones de ce type sur l’ensemble du territoire cantonal, pour répondre aux besoins de l’économie», résume Patrick Genoud, porte-parole.

Soucieux de conserver ces surfaces à proximité des centres urbains, afin de limiter les déplacements et de protéger les terres agricoles, son service est particulièrement attentif aux «périmètres d’agglomérations». Or, Romanel fait partie du PALM (projet d’agglomération Lausanne-Morges), où les quartiers abritant de l’industrie et des commerces sont déjà insuffisants, explique Patrick Genoud: «Nous cherchons à maintenir les zones d’activités existantes et à en limiter la reconversion en zones d’habitation et mixtes, déjà abondantes sur ce territoire. Le maintien de ces surfaces dans les agglomérations tient aussi compte de la difficulté à en créer de nouvelles dans le contexte de la LAT, en particulier sur les surfaces d’assolement, situation qui prévaut dans le Nord lausannois.» Toujours à Romanel, dans le quartier du Raffort situé de l’autre côté de la route d’Échallens, les ambitions d’Orllati sont donc également freinées: sur ces parcelles en perdition sises autour de l’ancienne usine Bière du Boxer, où d’incessantes allées et venues de poids lourds inquiètent le voisinage, Orllati a pour but de construire un quartier mixte avec des logements.

Réfléchir à une alternative

Comme l’explique le syndic Daniel Crot, le projet initial prévoit d’accueillir quelque 600 habitants et emplois. Le Canton est en passe de rendre son préavis suite à un examen préalable, mais selon le syndic, qui a rencontré des responsables cantonaux, il faudra également réfléchir à une alternative: «Nous avons déposé un projet en avril 2018, avant l’abandon du plan directeur localisé intercommunal. Là aussi, nous savons à présent que le Canton veut des activités et pas des logements. Nous attendons sa position officielle pour plancher sur une alternative.»

Malgré ces revers, Daniel Crot se dit serein: ailleurs à Romanel, deux autres projets sont lancés, avec plusieurs centaines de logements à la clé. Quant au Groupe Orllati, il dit n’avoir reçu à ce jour ni information ni décision officielle du Canton, et ne souhaite donc pas communiquer à ce sujet. (24 heures)