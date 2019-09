Le Canton ose un premier pas vers le dialogue détenus victimes

Concrétisation d’une volonté politique

La «justice restaurative» figure dans les recommandations des Assises de la chaîne pénale de 2018. Elle s’inscrit également dans l’esprit du rapport sur la politique pénitentiaire adopté fin 2016 par le Grand Conseil. Celui-ci insiste sur la prise en charge individualisée des détenus en vue de leur libération.



Ces dialogues restauratifs s’ajoutent donc aux outils socio-éducatifs, socioprofessionnels et thérapeutiques à disposition dans les prisons.



Ce projet répond aussi au député socialiste Jean Tschopp, qui interrogeait le Conseil d’État en janvier sur les possibilités d’introduire la médiation carcérale dans le canton.



Dans cette autre possibilité offerte en justice restaurative, des détenus sont amenés à rencontrer leur victime directe, en présence d’un médiateur spécialisé.



Ce n’est pas la piste privilégiée: «C’est compliqué de trouver des victimes ayant envie d’être confrontées à leur propre auteur, explique Sylvie Bula, cheffe du Service pénitentiaire. Avec les dialogues restauratifs, nous espérons toucher davantage de personnes.



Ces échanges peuvent générer des effets de groupe car, en plus de se voir deux heures par semaine, les détenus peuvent en parler entre eux à d’autres moments. Cela peut amener une prise de conscience plus large.»



Pour autant, Béatrice Métraux et Sylvie Bula n’excluent pas la possibilité d’organiser, à la demande, des face-à-face entre protagonistes d’un même délit.