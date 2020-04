Le Canton va étudier 6600 Vaudois

Nom de code: SérocoVid. C’est l’étude en trois volets que lance le Canton pour comprendre comment la population générale, et certains groupes particulièrement exposés, développe des anticorps au Covid-19. Les premiers participants ont été contactés ce lundi.

L’étude est initiée et pilotée par Unisanté. Elle est menée sur 6600 Vaudois. Toutes les personnes testées seront informées du résultat de manière individuelle, sous la protection du secret médical.

Le premier volet vise à comprendre les facteurs qui ont influencé la transmission du virus aux contacts proches de cas confirmés. Environ 1000 personnes vont être testées, soit 200 parmi les premières à avoir été testées positives, ainsi que leurs proches (environ 800 personnes). Le deuxième volet doit permettre de mesurer la proportion de la population qui a développé des anticorps. Il porte sur un échantillon représentatif de 800 Vaudois, identifiés au hasard par l’Office fédéral de la statistique. Un nouvel échantillon de 800 personnes sera testé tous les trois mois tant que la menace épidémique persistera.

Un dernier volet cherche à mesurer la proportion de porteurs d’anticorps dans des populations potentiellement plus exposées. Des contacts sont en cours avec des entreprises semi-publiques et privées pour déterminer un échantillon de 100 personnes parmi des collaborateurs ou usagers, comme le personnel de vente.

Le suivi de l’évolution de l’immunité dans la population doit guider les autorités pour prendre les mesures adéquates de lutte contre l’épidémie. On considère qu’un taux de 50 à 60% de personnes infectées permet de limiter la propagation du virus et un taux de 80 à 90% de l’empêcher. Actuellement, ce taux est estimé entre 5 et 10%.