Le Centre de Congrès enflamme Montreux

Aux yeux des premiers, un refus serait désastreux pour l’économie régionale. Pour les seconds, le projet est «ruineux et démesuré». Le 10 février, les Montreusiens se prononceront sur une participation communale de 27 millions pour la rénovation du Centre de Congrès (2m2c), dont le coût total s’élève à 87 millions. La campagne fait rage. Le Conseil communal a accepté le projet en décembre à une grande majorité, par 69 oui, 15 non et 11 abstentions. Le PLR et l’UDC ont voté massivement pour, alors que le Parti socialiste et les Verts étaient divisés. Le renvoi du projet proposé par Montreux Libre a été balayé. Ce dernier parti s’est désormais mis dans le rang des opposants à l’enseigne du Comité pour un meilleur projet de rénovation du Centre de Congrès. Les Verts combattent aussi le projet de leur côté.

L'inquiétude des grandes manifestations

En 1990, une majorité de la population montreusienne, 62% des votants contre 38%, avait approuvé la seconde extension de la Maison des Congrès (MC3) et la construction de l’Auditorium Stravinski pour un montant de 45 millions, dont 80% assumés par la Ville. Aujourd'hui, le complexe doit faire peau neuve afin de répondre aux exigences de nouvelles normes de sécurité. Faute de quoi la capacité maximale des salles, dont l’Auditorium Stravinski, serait réduite à 300 places. Ce qui mettrait en péril plusieurs grandes manifestations, dont le Montreux Jazz. La Ville entend profiter de ces travaux pour rendre le 2m2c plus concurrentiel. Ce qui n’est pas une bonne idée aux yeux de tous. Directeur du Montreux Jazz Festival (MJF), Mathieu Jaton la défend «pour toutes les activités, festivals et congrès, qu’abrite l’édifice, pour la ville et pour son avenir.» (24 heures)