Le Chablais bénéficiera aussi du Léman Express

Un TGV peut cacher un InterRegio

Depuis le début de l’année, le dossier TGV Lyria est brûlant. Le Canton de Vaud et la Franche Comté contestent les projets de Lyria. La société, propriété de la SNCF et des CFF, prévoit six liaisons quotidiennes entre Lausanne et Paris, contre cinq actuellement. Mais plus que trois seront directes via Vallorbe. Les trois autres liaisons feront le détour par Genève. Les autorités craignent que la ligne a travers le Jura soit délaissée.



Lors de la conférence de presse sur l’horaire 2020, les CFF ont aussi présenté celui de Lyria qui bénéficiera d’une flotte renouvelée de quinze rames à deux étages. Des trains qui offriront de 30% de places assises supplémentaires entre le France et la Suisse. Par contre, les liaisons Berne-Paris et Genève-Marseille sont supprimées. Pour cette dernière, il subsistera un service estival en juillet et en août.



Nuria Gorrite «s’étonne» de cette communication des CFF: «Concernant la liaison Lausanne-Paris, nous devons avoir des discussions avec les CFF et la SNCF sous l’égide de l’Office fédéral des transports. Quand on s’engage dans un processus de négociation, c’est pour le moins indélicat d’annoncer des horaires qui semblent irréversibles!» En présentant l’horaire Lyria, Alain Barbey a précisé, en réponse à une question, que «des discussions sont en cours concernant Lausanne et Berne».

«Mais le pire, reprend Nuria Gorrite, en détournant les TGV sur l’axe Lausanne-Genève, ils nous suppriment l’InterRegio qui part à 17 h 30 de Genève avec arrêt à Nyon, Morges et Lausanne. Ils veulent enlever un train à l’heure de pointe sur un axe déjà surchargé, cela me laisse sans voix.»