Le Club alpin suisse prépare l’ouverture des cabanes

Le Club alpin suisse (CAS) pourra-t-il proposer le gîte et le couvert aux randonneurs cet été? En tout cas, il y travaille «d’arrache-pied», indique le comité central, alors que l’ensemble de ses cabanes de montagne est fermé depuis le début de la pandémie. Le déconfinement amorcé, les responsables du CAS planchent sur l’élaboration d’un concept de protection pour l’exploitation des structures. Celui-ci doit être finalisé ces jours avant d’être transmis aux gardiennes et gardiens.

«Nous espérons redémarrer début juin au plus tard, pour l’ouverture de la saison estivale, fixe Ulrich Delang, chef du domaine Cabanes et Infrastructure du CAS. Le concept pourrait englober des limitations de capacité, des séparations mobiles entre les hôtes ainsi que des masques et des désinfectants.» Bien que l’aspect «gîte» implique une promiscuité plus importante que l’aspect «couvert», l’idée est de maintenir l’ensemble des activités. «Faire uniquement hôte de jour et renoncer aux nuitées n’est pas notre but, la plupart des gens viennent quand même en cabane pour y passer la nuit, explique le responsable. La demi-pension génère également une grande partie des revenus permettant à nos sections d’entretenir leurs cabanes.»

Des travaux à 140'000 francs

Dans le canton de Vaud, une seule cabane est gérée par le CAS, il s’agit de celle des Diablerets, d’une capacité de 32 lits et aux mains de la section de Jaman depuis une année. «Elle est en partie subventionnée par le comité central, mais nous en sommes propriétaires, précise le président de section, François Mermod. À l’automne dernier, nous avons commencé d’importants travaux, qui ont déjà coûté 140'000 francs et qui ne sont pas terminés. Heureusement, nous avons quelques réserves.»

Située à 2486 m d’altitude, la cabane des Diablerets est accessible en téléphérique depuis le col du Pillon. Un élément à prendre en compte. «Il faudra voir comment fonctionnent les remontées mécaniques, car nous ne tournons pas uniquement avec des alpinistes mais aussi avec des touristes et des marcheurs. D’habitude nous calquons l’ouverture sur celle des remontées, de juin à septembre, nous verrons ce qui est possible cet été», indique François Mermod.