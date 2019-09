Le Comptoir Helvétique veut se doper à la FeVi

Pour gagner financièrement leur pari de faire revivre le Comptoir Suisse, les frères Chassot doivent attirer 50'000 visiteurs à Beaulieu Lausanne du 13 au 22 septembre prochains (il y en avait eu 61'000 lors de la dernière édition l’an passé). Pour y arriver, les deux frangins ne manquent pas d’idées. Ils l’ont encore prouvé vendredi matin, lors d’une conférence de presse organisée à une semaine de l’ouverture de la manifestation.

En premier lieu, le Comptoir Helvétique 001 va tenter de s’appuyer sur le grand événement de l’été: la Fête des Vignerons. «Nous voulons surfer sur l’extraordinaire succès de cette fête qui suscite tant de nostalgie quand ce n’est pas de la tristesse», a expliqué Richard Chassot en assumant totalement. Concrètement, les organisateurs ont obtenu de la Fête le droit d’offrir l’entrée durant le dernier week-end à tous les participants qui viendront à Beaulieu en costume. Un des onze interprètes du «Ranz des vaches» entonnera son fameux «Lyoba» vendredi prochain lors de l’inauguration, tandis que les dix vaches du spectacle seront présentes, elles, durant toute la foire.

Entrée gratuite pour tout le monde mardi 17

Les organisateurs désirent aussi réconcilier les Lausannois avec ce rendez-vous qu’ils boudaient. Pour y parvenir, ils ont conclu un accord avec un journal local qui permettra à chaque lecteur se présentant avec un exemplaire de bénéficier d’une entrée gratuite pour toute sa famille. Un partenariat a également été mis en place avec le D! Club, qui assurera une partie de l’animation à Beaulieu avant d’accueillir gratuitement dans ses locaux de la place Centrale tous les détenteurs d’un billet d’entrée au Comptoir Helvétique.

Enfin, pour «booster» la fréquentation de la journée la plus calme, l’entrée sera gratuite pour tout le monde le mardi 17 septembre. «Ce mix de gratuité et d’entrées payantes doit nous permettre d’à la fois attirer du monde et de rentabiliser nos investissements», a expliqué Richard Chassot.

Pour le reste, les organisateurs ont conçu un programme fidèle aux incontournables de la manifestation mêlant terroir, gastronomie et nouvelles technologies. «Avec environ un tiers de stands proposant des animations, pour deux tiers de stands commerciaux», a précisé David Chassot qui fonctionne comme directeur exécutif. Une centaine d’exposants sont annoncés.