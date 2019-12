Le Conseil communal veut en savoir plus sur Sauvabelin

Le Conseil communal de Lausanne a consacré un long moment ce mardi soir à l'Auberge de Sauvabelin vouée à la «déconstruction» dès ce printemps. C'est un peu une bataille des anciens et des modernes qui s'est engagée. Après avoir débattu de la pétition du Mouvement pour la défense de Lausanne, revêtue de plus de 3000 signatures (qui demande de sauvegarder le bâtiment), les élus ont renvoyé la copie à l'Exécutif pour qu'il livre sa vision plus en détails dans un préavis complet.

Pour de nombreux conseillers communaux, l'endroit est chargé de souvenirs. Certains s'y promènent avec leurs petits-enfants ou leur chien, d'autres ont fréquenté l'Auberge depuis leur enfance. D'autres encore se rappellent bien les biches. En provenance de tous les partis, des voix se sont élevées dans l'espoir de sauver l'Auberge.

Pourtant, la Municipalité, qui avait lancé une démarche participative sur l'avenir du site, a aujourd'hui d'autres projets. Comme l'a rappelé la municipale en charge du dossier, la Verte Natacha Litzistorf, il coûterait trop cher et il serait trop compliqué sur le plan architectural de restaurer l'Auberge pour lui redonner son aspect originel.

Elle entend plutôt forger un nouvel espace public dans un esprit de renaturation de l'endroit. L'Auberge sera «déconstruite» ce qui veut dire que ses matériaux seront recyclés, proposés notamment sur une plate-forme d'échange à des professionnels ou des particuliers. La nouvelle place publique naturelle serait organisée pour la détente et les loisirs et installée sur un sol «perméable» avec des emmarchements.

Une courte dispute s'est engagée sur la manière de voir ce projet. Regardant le schéma actuellement à disposition, l'UDC Anita Messere a estimé qu'il s'agissait tout bonnement d'un «bétonnage» de plus à Lausanne. Natacha Litzistorf le conteste. Quoi qu'il en soit, il y a là une bonne raison d'expliquer le projet plus avant, même si le permis de construire a déjà été octroyé. C'est ce que va faire la Municipalité pour convaincre les élus. Elle rédigera un préavis qui sera, à son tour, débattu. Prochainement.