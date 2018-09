Le Conseil d'Etat change de pratique après l'affaire S3

Le compte Twitter de S3 se réveille

Il n’avait pas donné signe de vie depuis novembre 2016. Jeudi après-midi, le compte Twitter de Swiss Space Systems (@swisspace) s’est subitement réveillé en s’adressant directement à «24 heures». L’avocat de Pascal Jaussi, Jacques Barillon, figurait en copie de cette opération de communication intitulée #présomptiondinnocence. «

En réponse aux dernières publications suivront plusieurs tweets concernant la timeline d’S3», précisait un premier message. Deux heures plus tard, un document envoyé en mai 2012 par l’ESA (European Space Agency) à Pascal Jaussi était publié. Quelques «likes» sont aussitôt apparus sous ce message. L’un émane d’un doctorant en astrophysique croate «directeur à S3». Un autre d’un profil sans visage et totalement inactif manifestement créé pour l’occasion.

Avant et pendant la publication de notre enquête (échelonnée entre le 29 août et le 3 septembre), nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre Pascal Jaussi et son avocat, Jacques Barillon. Nous leur proposions encore une rencontre dimanche dernier, sans succès.

«24 heures» prendra le temps nécessaire pour analyser les documents et informations diffusés via le compte Twitter de la start-up.