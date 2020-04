Le Conseil d’État épinglé pour ses mesures frileuses

Une délégation du gouvernement a présenté mercredi quelques mesures pour l’économie et la culture. Les organisations patronales et le PLR ont aussitôt réagi.

Le Conseil d’État est «conscient de la gravité de la situation», a-t-il répété lors de ce point presse. Mais il a d’abord fallu s’appuyer un long exposé sur le fonctionnement de l’Administration cantonale des impôts (ACI) de la part du ministre des Finances, Pascal Broulis (PLR), avant d’arriver à la seule véritable mesure fiscale: le Canton renonce à percevoir les intérêts moratoires sur les acomptes entre le 1er mars et le 31 décembre 2020. Uniquement pour les personnes morales. Nos voisins Genevois ont pris cette décision il y a déjà une quinzaine de jours. De l’autre côté de la Versoix, cette mesure est étendue aux contribuables physiques et pour l’entier de l’année 2020. Hormis cela, l’ACI consent à un peu de «souplesse» dans les délais.

Aide aux start-up

Le gouvernement a également décidé une «allocation» de 20 millions pour soutenir les start-up. L’aide se fera sous forme de prêts sans intérêt. Le mode de financement de ce type de société, par levées de fonds, ne fonctionne plus en temps de crise. Et les start-up ne remplissent pas les critères pour bénéficier d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Le Conseil d’État a confié la gestion de cette mesure à la Fondation de l’innovation technologique. Mais les modalités doivent encore être affinées. «Cet outil sera opérationnel à la fin du mois d’avril», assure le ministre de l’Économie, Philippe Leuba (PLR).

Le point presse était tout juste terminé que tombait le communiqué de presse commun des quatre organisations économiques faîtières vaudoises intitulé: «Plus que de promesses, l’économie a besoin d’actes!» Si les organisations patronales saluent les 20 millions pour les start-up, elles s’étonnent de la frilosité des actions du Conseil d’État dans le domaine de l’économie. Alors que la Confédération a mis en place un plan financier conséquent depuis trois semaines, «notre canton semble s’être arrêté au simple énoncé d’une ligne comptable: 403 millions (ndlr: lire ici ). Lui qui se félicite d’excédents de revenus dans ses comptes 2019 semble rechigner à en faire bénéficier celles et ceux qui lui permettent, année après année, de s’enorgueillir de tels résultats», écrivent les organisations patronales. Elles plaident pour la mise sur pied d’une délégation économique en lien régulier avec le gouvernement et l’administration pour leur faire remonter les informations du terrain.

Le Parti libéral-radical en a remis une couche à l’adresse de ses deux ministres: «Le PLR Vaud attend un véritable plan fiscal et économique pour les PME dans le canton», écrit-il dans un communiqué, envoyé dans la foulée de celui des organisations patronales.

39 millions pour la culture

Lors de ce point presse, Cesla Amarelle, seule ministre socialiste présente, a annoncé la création d’un fonds d’aide d’urgence aux milieux culturels doté de 39 millions. Sur cette somme, la Confédération apporte 24,5 millions et le Canton libère 14,5 millions. Cette manne servira à financer deux mesures: des prêts sans intérêt pour les entreprises à but non lucratif et des indemnités pour des annulations ou des reports. Il sera possible de déposer une demande sur le site internet du Service culturel du canton dès le 9 avril.