Le Conseil d’État invite les jeunes grévistes pour parler climat

Plus de 8000 étudiants et apprentis vaudois ont séché les cours pour venir manifester contre le réchauffement climatique à Lausanne, le vendredi 18 janvier. La mobilisation avait aussi été importante ailleurs en Suisse. En réaction, le Conseil d’État a annoncé jeudi qu’il souhaite désormais parler du climat avec des jeunes Vaudois. Et pas seulement avec les manifestants et leurs leaders.

Ce sont trois des sept ministres qui discuteront avec eux le 13 février: Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État, Jacqueline de Quattro (Département de l’environnement) et Cesla Amarelle (Département de la formation).

Plusieurs interlocuteurs sont invités, dont les représentants des manifestants et des pétitionnaires qui s’étaient adressés au Grand Conseil il y a deux semaines, ainsi que le Commission des jeunes du Canton de Vaud et d’autres organisations. (24 heures)