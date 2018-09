Le Conseil d’État n’a pas eu accès à toutes les infos pour le prêt à S3

Le rapport du Contrôle cantonal des finances (CCF), publié en juin 2017, avait laissé planer un malaise au-dessus du Conseil d’État: lorsque ce dernier avait accordé un prêt de 500'000 francs à la société Swiss Space Systems (S3) le 19 août 2015, le gouvernement avait certes respecté les conditions légales, mais les informations sur lesquelles il s’était basé étaient incomplètes, en raison du caractère urgent de la démarche. Le temps avait notamment manqué pour demander des «documents financiers complémentaires probants», soulignait le rapport.

À la rubrique des recommandations, ses auteurs avaient écrit: «Néant». Le malaise s’était ensuite évaporé dans la torpeur estivale.

Or, comme le révèle notre enquête, fondée notamment sur des échanges de courriels que nous avons pu consulter, le rapport du CCF lui-même est incomplet et contient des informations erronées ( lire encadré ).

Ses auteurs ignoraient visiblement un élément important: le conseiller d’État qui a porté le dossier, Philippe Leuba, disposait de documents qu’il n’a pas transmis au service de l’emploi (SDE), chargé de rédiger la proposition pour le gouvernement. Afin de préparer ce dossier, le SDE avait sous la main un e-mail détaillant la situation de S3 envoyé le 14 juillet par Philippe Petitpierre à Roger Piccand, chef de service, courriel faisant suite à des entretiens téléphoniques entre les deux hommes. Philippe Petitpierre est alors l’ex-président du Développement économique vaudois, président et administrateur délégué du groupe Holdigaz. Passionné d’aéronautique, il a pris la start-up sous sa protection au printemps 2015. Sur les conseils de Pascal Broulis, qui suivra également de près l’affaire, il a contacté Philippe Leuba, lequel lui a suggéré de faire une demande via le Fonds cantonal de lutte contre le chômage. Dans un courriel envoyé à Christelle Luisier, syndique de Payerne, Philippe Petitpierre se piquera de créer une «petite concurrence» entre les deux conseillers d’État PLR, qu’il affirme «tellement bien» connaître. Le président de Holdigaz a admis dans nos colonnes le 29 août avoir été dans un «déni de réalité» par rapport à la société payernoise.

Philippe Petitpierre avait joint à ce courriel du 14 juillet un graphique des besoins en trésorerie de S3 pour la période allant du 13 juillet au 14 août, sur lequel le SDE s’est appuyé pour élaborer son projet. Or la décision d’octroyer un prêt n’a été prise que le 19 août. Premier constat: le Conseil d’État s’est fondé sur un graphique périmé. «Cela va être délicat d’expliquer comment S3 a vécu pendant cette période du 15 juillet au 15 août sans moyens financiers en regard des besoins ( ndlr: 1,2 million de besoins vitaux) que nous annoncions alors», s’inquiète, à tort, Philippe Petitpierre dans un courriel adressé le 16 août à Pascal Jaussi, le patron de S3.

Pourquoi ce décalage? Parce que le dossier a été rédigé avant les vacances et que la décision a été prise à la rentrée. «La proposition était pour l’essentiel prête le 15 juillet», nous a confirmé Philippe Leuba cette semaine par écrit.

Pourtant, entre le 15 juillet et le 19 août, Philippe Petitpierre a transmis directement des informations aux deux conseillers d’État PLR au sujet de S3 ( lire chronologie ci-dessous). Le 4 août, il envoie un courriel à Philippe Leuba, qu’il s’excuse de «poursuivre» pendant ses vacances. «Comme nous en sommes restés convenus lundi 3 août, et à ta demande, je t’ai préparé un dossier complet (…)», écrit le soutien de S3. Pourquoi le conseiller d’État a-t-il demandé ces compléments? «Je n’ai pas souvenir d’avoir sollicité ces documents», répond aujourd’hui Philippe Leuba.

Dans son courriel, Philippe Petitpierre annonce au ministre qu’il a fait une sélection de sept pièces jointes, dont trois qu’il présente comme des lettres d’intention (LOI). Ces courriers, censés être des éléments probants en faveur d’une survie de la start-up, montrent paradoxalement à quel point la société payernoise était désespérée et n’avait pas de véritable promesse d’investissement à mettre en avant. Le premier est une lettre où trois entreprises belges, dont la Sonaca, reconfirment leur engagement à travailler pour S3. La seconde est une lettre signée uniquement par les avocats de la filiale croate de Swiss Space Systems, qui confirment à un groupe chinois que leur client est prêt à leur vendre 10% de ses actions pour un montant de 60 millions d’euros (!). La lettre a été envoyée aux Chinois via des adresses @hotmail.com et @gmail.com.

Philippe Leuba juge-t-il ce document crédible? «Rétrospectivement, il est aisé de mettre en doute sa substance réelle. Sur le moment, accompagné d’une lettre d’intention du PDG de Dassault aviation, adressée personnellement à M. Jaussi, elle pouvait constituer le témoignage d’un intérêt financier avéré (…).»

La troisième missive est effectivement signée par Éric Trappier, PDG de Dassault aviation (DA), et datée du 21 juillet 2015. Dans ce courrier ambigu, le PDG évoque un contrat en cours témoignant de «la volonté de Dassault Aviation de soutenir vos équipes en apportant notre savoir-faire d’avionneur et notre expertise (…) Je vous confirme notre intention de renforcer notre coopération et de conforter le positionnement stratégique de DA aux côtés de S3.»

Il n’est donc a priori pas question d’un investissement. Du reste, la mise en avant de ce document est contradictoire avec tout l’argumentaire de la start-up à ce moment-là, qui insiste sur le «retrait» de DA en tant qu’investisseur au début de l’année 2015.

Pourquoi Philippe Leuba n’a-t-il pas transmis les documents du 4 août au Service de l’emploi? Aurait-il jugé, après en avoir pris connaissance, que ces courriers n’iraient pas dans le sens de l’octroi d’un prêt? Le conseiller d’État assure aujourd’hui que ces missives «n’amenaient pas d’éléments supplémentaires par rapport au développement nécessaire au Conseil d’État pour statuer. Dans une certaine mesure, on peut même envisager que ces documents renforçaient l’appréciation faite à mi-juillet en montrant (...) l’intérêt supposé ou manifesté par plusieurs partenaires ou investisseurs potentiels. Aucun élément n’a fait l’objet d’une quelconque censure vis-à-vis du gouvernement.»

Mais ce n’est pas tout. Le 14 août, nouveau courriel de l’administrateur délégué de Holdigaz au directeur de l’Économie, dans lequel le premier s’offusque du fait que la BCV a refusé d’entrer en matière sur un prêt de 500'000 francs, même cautionné par l’État. Selon Philippe Petitpierre, la banque cantonale aurait déclaré qu’une société comme S3 ne pouvait se développer sans générer de cash-flow, d’autant qu’elle avait des charges de salaire très élevées.

Pourquoi cette «frilosité» de la BCV n’a-t-elle pas fait office de signal d’alarme? Selon Philippe Leuba, «le recours au Fonds de lutte contre le chômage représente toujours la dernière mesure possible et la décision finale ne peut être conditionnée à l’intervention parallèle d’une institution bancaire». Le Conseil d’État a-t-il été informé de la position de la banque cantonale avant de prendre sa décision? Oui, assure Philippe Leuba. Cet élément ne figure pourtant pas dans le rapport du Contrôle cantonal des finances. Selon Philippe Petitpierre, qui rapporte une discussion avec Pascal Broulis dans sa correspondance, «la mise en lumière des financements potentiels» devait être «déterminante» pour le Conseil d’État, «brûlé» par une précédente expérience avec l’entreprise Flexcell. Ces financements potentiels, qui figurent sur le graphique du 14 juillet, sont notamment les 60 millions chinois en Croatie, ainsi que 12 millions promis par «un financier basé à Dubaï». Financier qui n’est autre qu’Amin Forati, prévenu aujourd’hui pour faux dans les titres dans le cadre de l’enquête pénale fribourgeoise et avec qui Philippe Petitpierre lui-même a eu une mauvaise expérience quelques mois auparavant. Philippe Leuba connaissait-il au moins le nom de cet «investisseur»? Non, admet-il aujourd’hui.

Le conseiller d’État souligne que la démarche avait pour but «le maintien de postes de travail pour une durée temporaire dans la perspective d’un possible retour à une meilleure fortune. (…) Ne pas intervenir à ce moment-là représentait à coup sûr la fin de l’activité et la disparition de ces emplois, ce qui aurait été immanquablement reproché au chef du Département de l’économie.» Si, selon le CCF, les 500'000 francs ont effectivement servi à payer un peu plus d’un mois de salaires des employés, l’octroi de ce prêt a surtout offert à la start-up un regain de crédibilité inespéré. Il a ainsi probablement favorisé les ajournements de faillite successifs qui ont prolongé la vie de S3 entre novembre 2015 et janvier 2017.

«Dans cette affaire, le problème n’est pas la prise de risque, c’est l’absence de stratégie d’évaluation des risques, analyse un député proche de l’enquête. Alors qu’on en trouve dans toutes les entreprises. Pour Swiss Space Systems, on a l’impression qu’on reconstruit un mécanisme de décision a posteriori.»

Quant au reste du landerneau politique vaudois, il semble avoir tourné, un peu vite, la page S3.

Les six lacunes du rapport de 2017

En juin 2017, le Contrôle cantonal des finances a rendu à la Commission de gestion du Grand Conseil un rapport censé faire la lumière sur le prêt octroyé à Swiss Space Systems (S3) en août 2015. Ce document est incomplet et comporte des informations erronées.

1) Le Contrôle cantonal des finances (CCF) n’est visiblement pas au courant que Philippe Leuba a reçu des documents de son côté.

2) Le rapport présente la somme de 1,2 million remise à S3 par la Commune de Payerne en avril 2015 comme une «avance» ou un «prêt». En réalité, Payerne a rendu un acompte versé en 2014 pour l’acquisition du terrain de l’aéropôle, comme l’explique la syndique Christelle Luisier. Visiblement, ni le Service de l’emploi (SDE), ni le Conseil d’État, ni le CCF n’ont vérifié cette information.

3) Le CCF ne semble pas au courant du fait que la BCV a refusé d’entrer en matière sur un prêt cautionné par l’État.

4) Le rapport reprend à son compte des affirmations de Philippe Petitpierre, à l’appui desquelles aucun document n’a été fourni, comme le fait que Dassault aurait renoncé à financer S3 début 2015.

5) Le rapport stipule que «les informations fournies au SDE par la personne connue du milieu économique vaudois (ndlr: Philippe Petitpierre) se sont avérées correctes dans leur ensemble». Or, dans le mail du 14 juillet sur lequel le Service de l’emploi s’est appuyé pour rédiger sa proposition, Philippe Petitpierre évoque notamment un contrat avorté «avec un partenaire de Hongkong prêt à entrer au capital de S3 à hauteur de plus de 400 millions de dollars, projet de contrat que j’ai personnellement vu». Ce 29 août, le président de Holdigaz a admis dans nos colonnes que «cet investissement n’était pas possible». C’est également lui qui, dans le même courriel, présente l’avance payernoise comme un «prêt prenant garantie sur un terrain de S3».

6) Le CCF s’est fondé en grande partie sur la comptabilité non auditée et lacunaire de S3. (24 heures)