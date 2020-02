Le Coronavirus l’emporte sur la fièvre des Brandons

Huis clos et reports, le point

Football Tous les matches prévus ce week-end, soit ceux de Super League, de Challenge League, de Promotion League et de 1re Ligue, sont reportés. De même que les quatre rencontres de Coupe de Suisse agendées la semaine prochaine, dont Winterthour - Bavois, mercredi, et Lausanne-Sport - Bâle, jeudi. Pour ce qui concerne les matches des deux week-ends suivants, la Swiss Football League informera sur le déroulement futur du championnat et de la Coupe au cours de la semaine prochaine, en étroite collaboration avec les autorités et les clubs.



Hockey sur glace Tous les matches de National League et de Swiss League auront bien lieu mais à huis clos ce week-end. Le LHC accueillera donc Berne samedi sans spectateurs. Une réunion se tiendra ce lundi pour déterminer la suite du programme. Il n’est donc aujourd’hui pas certain que les play-off commencent la semaine prochaine. Quant au championnat du monde de Zurich et Lausanne, la situation est constamment réévaluée mais aucune annulation ou report n’est prévu pour l’instant.



Basketball Les rencontres au programme du week-end sont maintenues mais le club recevant ne pourra pas accueillir plus de 1000 personnes. Ainsi, le derby entre les Lions de Genève et Pully/Lausanne se déroulera comme prévu mais seules les mille premières personnes présentes seront autorisées à entrer. Le décompte se fera en collaboration avec la police et le médecin cantonal.



Volleyball Les mêmes exigences ont été fixées pour l’acte IV du quart de finale des play-off entre le LUC et Chênois, samedi à Dorigny.



Twirling Les championnats de Suisse, qui devaient avoir lieu ce week-end au Vieux-Moulin à Lausanne, ont été annulés par la Fédération.



Genève Seuls des championnats cantonaux de petite envergure et quelques petites courses populaires sont au programme d’ici au 15 mars. Leur organisation nécessite toutefois les approbations des autorités genevoises et du médecin cantonal.



Vaud Là encore aucune manifestation de grande envergure n’est prévue ces trois prochains week-ends. Mais les organisateurs des épreuves de ski-alpinisme, de natation, de judo, de ski ou de course à pied qui sont au programme devront là aussi faire l’objet d’une autorisation cantonale.

