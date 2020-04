Le Covid-19 infecte-t-il le cerveau?

Le Service de neurologie du CHUV a mis en place une task force pour répondre à une nouvelle demande, de plus en plus fréquente. En cause: l’état confusionnel de certains patients infectés par le SARS-CoV-2.

«On a l’impression que plusieurs de ces patients Covid sont «ralentis»: fatigue importante, désorientation, troubles de la concentration, perte de repères… Cela nous paraît plus important que ce que l’on observe généralement au cours d’une pneumonie virale», rapporte le professeur Renaud Du Pasquier, chef du service.

«Du temps pour revenir à la norme»

«Il est normal, quand on a été intubé pendant deux ou trois semaines, de ne pas être frais tout de suite, ajoute le neurologue. Mais ces patients frappent par leur état confusionnel assez marqué et cet état perdure. Il leur faut parfois beaucoup de temps pour revenir à la norme.»

Le phénomène ne concerne pas que les malades qui ont été mis sous assistance respiratoire. «Certains ont l’impression de mettre beaucoup de temps à remonter la pente», confirme le neurologue. Son équipe étudie en ce moment ces atteintes neurologiques et l’évolution des patients concernés (ponctions lombaires, bilans cognitifs).

À travers le monde, des scientifiques observent que certaines personnes infectées par le coronavirus développent des troubles neurologiques. Des médecins américains et français ont par exemple relevé un pourcentage important de patients confus ou agités.

Le Covid infecte-t-il le cerveau? «On ne peut pas le dire à ce stade, répond le professeur Du Pasquier. Il faut rester prudent. On ne peut pas affirmer que l’état confusionnel est un effet direct du virus lui-même. Mais ce n’est pas impossible. Autre cause possible: une réaction immunitaire trop forte du patient.»

Lire aussi: Suivez la situation de la pandémie de Covid-19 en chiffres et en graphiques

Il a été démontré que d’autres virus, cousins très proches du SARS-CoV-2, tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a sévi en Asie au début des années 2000, ont la capacité d’infecter le cerveau.

«On peut imaginer que le Covid-19 ferait des manifestations du type méningo-encéphalite chez certains patients», ajoute le professeur Du Pasquier.