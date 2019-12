Le Léman Express va irriguer une vaste région

Un réseau complexe piloté depuis Lausanne

La tension? Elle ne se fait pas ressentir. «On est prêts», affirme tranquillement Patrick Michaud, responsable du Centre d’exploitation Ouest des CFF. C’est là, dans un austère immeuble lausannois proche de la gare, que sera gérée à distance la ligne du Léman Express, dont le dernier tronçon (Lancy-Pont-Rouge–Annemasse) ouvre dimanche au grand public. «La première rame partira de Coppet à 5h04», précise-t-il.



À l’intérieur du bâtiment, passé les sas de sécurité, un petit bijou de technologie. Aussi grand qu’un hall de gare, l’espace est équipé de centaines d’écrans. Il y en a près d’une dizaine pour chaque collaborateur, 250personnes qui se relaient aux commandes 24heures sur 24 et 7jours sur7. «Nous gérons la plus grande partie du réseau romand, hormis les secteurs de Tavannes, de la Broye, de Vallorbe et de Saint-Triphon, ainsi qu’un petit bout du Jura», indique Patrick Michaud. Avant d’ajouter: «Il y a aussi la gare de Lausanne, dont nous récupérerons la totalité de l’exploitation le 29novembre 2020.» En termes de convois, d’aiguillages et de kilomètres de rails, ça fait un joli paquet!





Un défi de 2,7 kilomètres



Dans cet enchevêtrement, le dernier tronçon du CEVA s’apparente à une ligne toute simple «comportant deux voies et quelques aiguilles, relève Patrick Michaud. Sa particularité est que les convois roulent à droite. Mais le vrai défi est ailleurs…» Car c’est aussi depuis Lausanne que seront exploités les 2,7kilomètres allant de la frontière genevoise à l’entrée de la gare d’Annemasse. «Il s’agira pour nous de gérer les différences, de gommer l’effet frontière. On s’y prépare depuis des années.»



Chef circulation, Laurent Harri a participé à l’élaboration de cette interface franco-suisse. «Les discussions ont commencé en 2009, relève ce spécialiste. Il a fallu s’assurer que la signalisation suisse s’adapte aux signaux français, créer les conditions pour gérer deux opérateurs réseau (ndlr: CFF et SNCF) et deux fournisseurs de matériel roulant, élaborer le règlement technique, se mettre d’accord sur la sécurité.» Patrick Michaud sourit. «La vie de cette ligne, c’est aussi gérer les différences de culture. Un exemple? Chez nous, un retard de cinq minutes, c’est beaucoup. En France, c’est tout à fait acceptable.»





Il faudra peut-être aussi affronter la grève qui sévit de l’autre côté de la frontière. Le responsable du Centre Ouest la redoute, mais s’y est préparé. «Trois cas de figure, détaille-t-il. Les cheminots sont en grève, je peux envoyer mes trains jusqu’à Annemasse, où ils rebrousseront chemin. La grève s’arrête, et tout roule. Ou alors, le pire, cheminots et personnel d’exploitation sont en grève, et là mes trains s’arrêteront à Chêne-Bourg, voire à Genève-Eaux-Vives déjà, avant de rebrousser chemin. Mais ça ne serait pas simple à gérer.»En attendant, la nouvelle ligne a déjà été passablement testée. Vendredi passé, le chef circulation Enes Blazevic a dirigé sous nos yeux, en direct, l’un des derniers convois «d’essai», parti à 16h30 de Cornavin. Dans le centre, le rush est attendu quelques minutes après, à l’heure des premiers pendulaires, quand le nombre de trains en circulation enfle considérablement. On nous demandera alors gentiment de quitter les lieux afin de ne pas déranger ces «aiguilleurs» dont la concentration doit être sans faille. «Celui qui gère le secteur de la gare Cornavin ne reste pas plus de deux heures de suite devant ses écrans», nous souffle Enes Blazevic.