Le Mud Day touillera boue, glace et sueur en mode fun à Aigle et Yvorne

Ce n’est que la 3e édition helvétique pour l’événement sportivo-ludique, mais les G.I.’s de la fange sont déjà 3500 à s’être rués sur les inscriptions. Le 22 septembre entre Aigle et Yvorne, 5000 furieux (dont 40% de furieuses) partiront à l’assaut de 1200 tonnes de boue, 5 tonnes de glaçons et 96 m2 de charpentes pour un périple ultraphysique de 13 kilomètres.

Au menu des «Mud Guys» (les participants dans le lexique de la manif) 22 obstacles dont plusieurs inédits et quelques incontournables comme les «Mud Mountains» (montagnes de boue) ou le «Ice Bucket» (seau de glace, soit un gros plongeon dans un bassin de glaçons) à affronter en solo, à quatre, en commando de dix et plus ou, c’est nouveau, en tandem.

L’événement ne s’adresse pas uniquement aux têtes brûlées et autres aficionados du registre martial: «Notre ADN c’est l’extrême, le fun et le partage, détaille Richard Chassot, patron de Chassot Concept événements, organisateur.

Le slogan c’est «courir n’est plus suffisant», car on sort de la course à pied en ajoutant des obstacles et en supprimant le chronométrage. Le but est plutôt de se challenger et de s’entraider.» Une approche que la manifestation s’applique à elle-même en déployant un partenariat caritatif avec Medair. Chaque participant peut ajouter quelques francs à son inscription pour soutenir l’ONG suisse de médecine en conditions… extrêmes. (24 heures)