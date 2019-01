Le N° 2 de Jacqueline de Quattro accusé de calomnie

L’affaire en dates

17 mai 2016 Bernard Nicod rencontre Jacqueline de Quattro en compagnie de deux autres entrepreneurs. Ils évoquent une pollution à large échelle qui serait le fait de leur concurrent, le groupe Orllati.



24 mai 2016 Une seconde séance plus technique a lieu sans la ministre, ni Bernard Nicod, mais en présence du secrétaire général du DTE ainsi que du directeur de Bernard Nicod SA qui s’estime calomnié aujourd’hui.



15 juillet 2016 Une dénonciation pénale pour un «cas potentiel de pollution à large échelle» par le groupe Orllati est envoyée au Ministère public par Jacqueline de Quattro.



27 septembre 2016 Perquisition au siège d’Orllati.



8 février 2017 Suite à l’envoi de nombreuses lettres anonymes, l’État de Vaud dépose une plainte pour tentative de menaces alarmant la population. On apprendra plus tard que l’auteur des lettres est Fabien Dunand, ancien rédacteur en chef de 24 heures.



22 mai 2017 Le Ministère public annonce que les soupçons contre Orllati n’ont pas été confirmés par l’enquête et classe l’affaire.



Juillet 2017 Orllati dépose plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse.



2 octobre 2018 Le DTE envoie au procureur un rapport sur les réunions de 2016, rédigé par son secrétaire général, Nicolas Chervet.



27 novembre 2018 Le directeur de Bernard Nicod SA, cité dans ce rapport, dépose une plainte contre Nicolas Chervet.