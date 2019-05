Le PLR attaque la rente de Pierre Chiffelle

Pierre Chiffelle est «en mesure de travailler» et la rente qu’il touche de l’État de Vaud pour raison de santé depuis 2004 est «vraisemblablement désormais indue». C’est l’avis du député libéral-radical Grégory Devaud. Celui-ci a d’ailleurs déposé ce mardi au Grand Conseil une interpellation demandant au Conseil d’État s’il peut réévaluer la situation de l’ancien ministre vaudois, redevenu avocat à Vevey depuis son départ du gouvernement.

Actuellement, Pierre Chiffelle touche une pension d’une dizaine de milliers de francs par mois. Et en confirmant lundi qu’il déposerait un recours auprès du Tribunal fédéral contre la votation sur la RFFA comme avocat d'une dizaine de membres du POP, le Veveysan (désormais popiste) s’est rappelé au bon souvenir de la droite vaudoise. Dont certains estiment qu’il est en mesure de travailler à un fort pourcentage et que, en conséquence, son incapacité de travail est de l’histoire ancienne.

«Il profite du système»



«Manifestement, Pierre Chiffelle a toujours l’énergie et la forme physique nécessaires pour travailler à ce rythme, explique Grégory Devaud, également municipal à Aigle et ancien chef du groupe PLR au parlement cantonal. Nous avons face à nous une personne qui travaille, qui écrit des recours, qui organise des conférences de presse, qui répond aux médias, etc. Elle montre peu de signes de maladie et profite du système.»

Dans le texte de son interpellation, le député fait lui-même le lien avec le recours contre la RFFA. Il le juge «choquant» et parle de «déni démocratique».

Ancienne loi



Mais la future réponse du gouvernement est en partie déjà connue: Pierre Chiffelle bénéficie de la loi qui avait cours du temps où il siégeait au gouvernement. À l’époque, un conseiller d’État qui démissionnait pour raison de santé avait droit à une rente acquise à vie, qui équivalait à la moitié de son salaire. La règle n'est d'ailleurs pas qu'il doit être en incapacité de travail totale, mais dans l'incapacité médicale d'occuper une charge ministérielle.

La loi a changé depuis lors et les personnes dans ce cas doivent fournir régulièrement un certificat médical attestant qu’elles ne sont pas en mesure d’occuper un poste de conseiller d'État à 100%. Mais Pierre Chiffelle, parti avant ce changement de loi, n’y est pas astreint.

Le Conseil d’État avait déjà fourni ces renseignements en 2014, en répondant à une précédente interpellation de Grégory Devaud sur le même sujet. L’Aiglon aurait-il quelque chose de personnel contre Pierre Chiffelle? «Absolument pas, répond-il. Je ne le connais pas et ne lui ai jamais parlé. Mais la question de sa rente est suffisamment importante pour être à nouveau posée.»

«Mes dossiers chauds déplaisent à la majorité»

Face à cette interpellation, Pierre Chiffelle répond avoir le droit pour lui. «J’observe avec malice que ces demandes interviennent à chaque fois que, dans mon activité d’avocat, je m’occupe de dossiers médiatiques et chauds, qui déplaisent à la majorité, explique-t-il. Ça avait aussi été le cas lorsque j’avais gagné un recours au Tribunal fédéral sur les résidences secondaires.»

Il ajoute: «Le Conseil d’État a confirmé à plusieurs reprises que cette rente correspond aux critères légaux et que je restitue ce que je dois quand je le dois.» Les revenus des anciens conseillers d’État, rentes et autres activités rémunérées comprises, ne doivent en effet pas dépasser le salaire d’un ministre. Si c’est le cas, le rentier doit restituer le surplus de la rente à l’État de Vaud.

Compréhension

Soulignant que Grégory Devaud a totalement le droit d’intervenir à ce sujet, Pierre Chiffelle explique ne pas avoir fourni de nouveau certificat médical, ayant fait établir le dernier il y a environ cinq ans sans obligation légale.

«Dans le régime légal qui m’est applicable, il ne s’agit pas du tout d’une condition», souligne-t-il. Il explique avoir «beaucoup de compréhension» pour les personnes qui s’interrogent sur sa rente, ajoutant que très peu d'entre elles refuseraient une prestation à laquelle elles ont droit.

Si Pierre Chiffelle touche une rente à vie, c’est le cas de la quasi-totalité des anciens conseillers d’État vaudois. Ceux-ci ont droit à une pension en fonction du nombre d’années passées au gouvernement. Aucun parti ou groupe politique vaudois ne s’est encore attaqué frontalement à cette disposition légale. (24 Heures)