«Le PLR vaudois n’est pas aux ordres du parti suisse»

Karin Keller-Sutter, Hans Wicki et Christian Amsler terminent mercredi soir leur roadshow à Yverdon. L’occasion, pour les PLR vaudois, de tester leurs différences. S’il y en a. L’historien Olivier Meuwly, spécialiste du Parti radical, livre son analyse.

Le PLR Suisse est-il plus libéral que le parti vaudois, sensible au rôle de l’État?

Oui. Parce que le FDP alémanique (ndlr: Freisinnig-Demokratische Partei) a réalisé la fusion entre radicaux et libéraux en 1894 déjà. Cela a eu lieu beaucoup plus tard en Suisse romande et à Bâle.

Les Vaudois sont-ils plus à gauche?

Un peu. Genève l’est davantage. Mais la Suisse alémanique n’est pas homogène. À Soleure, par exemple, le parti est très favorable à un État fort.

Y a-t-il en Suisse allemande des lignes de fracture entre libéraux et radicaux, comme cela vient de se manifester à Genève par exemple?

Non, car le FDP est ancien. Le débat entre les deux ailes radicale et libérale, l’une plus à gauche, l’autre plus à droite, a déjà eu lieu. Dans le canton de Vaud, j’ai le sentiment que la récente fusion a permis de consolider cette synthèse à laquelle le parti tend toujours.

L’évolution vers la droite du parti suisse a-t-elle une influence sur les Vaudois?

On a beaucoup glosé sur le virage à droite de 2015. Je n’en suis pas intimement convaincu. Il demeure beaucoup de différences entre le PLR et l’UDC. Il n’y a pas une adhésion foudroyante à une Richtung rechts. Le positionnement du parti dépend aussi de la gauche: plus les socialistes sont vindicatifs, plus le camp opposé paraît à droite.

Le deal passé avec les socialistes sur la RIE III a-t-il fait passer les Vaudois pour des ovnis?

Je ne crois pas. Tout le monde voulait la RIE III. À cet égard, les Vaudois sont plutôt des précurseurs, dans la mesure où eux au moins sont parvenus à la mettre sous toit. Par ailleurs, les PLR vaudois ont progressé électoralement et cela a eu un certain impact.

Le PLR vaudois s’attaque à la politique sociale du Canton. S’est-il «libéralisé»?

Pas sûr. Une réflexion a été menée sur la place de l'État. Mais je ne vois pas ici un ordre du jour en provenance du parti suisse. Dans ce dossier, le PLR vaudois se positionne surtout en réaction à l'action de la gauche, qu'il juge excessive.