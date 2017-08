Le PLR vaudois se cherche un nouveau pilote

Le parti bombe le torse pour les cinq ans à venir

Frédéric Borloz, président du Parti libéral-radical (PLR) et conseiller national, l’a bien répété mardi, dans la cour du collège de Chardonne: «C’est notre première rentrée politique de cette nouvelle législature.» Sous-entendu: il faut donner le ton pour les cinq prochaines années, alors que le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux veulent consolider leur alliance née aux élections cantonales.



Le PLR met en avant deux objectifs principaux pour l’année à venir: voir baisser la facture sociale et la charge fiscale pour les personnes physiques.



Le parti promet ainsi que la droite, majoritaire au Grand Conseil, fera du rentre-dedans face à la gauche, majoritaire au Conseil d’Etat.

Si la droite s’était abstenue de toucher au budget de l’Etat de Vaud depuis plusieurs années, pour ne pas froisser son conseiller d’Etat Pascal Broulis, ses députés – promettent-ils – pourraient se revigorer pour le budget 2018 en décembre. «Si nous ne sommes pas entendus, nous sommes prêts à le faire», a expliqué Marc-Olivier Buffat, le chef du groupe PLR au Grand Conseil. «Je le dis devant le conseiller au Trésor.» Référence à Pascal Broulis, assis au premier rang du public lors de la conférence de presse.



Ce qui fait tiquer le PLR, c’est que le social représente désormais 28,75% des dépenses de l’Etat de Vaud, devant la formation (28,70%), selon le budget 2017 du Conseil d’Etat. Pour diminuer les coûts du social, le parti propose sept mesures, pas forcément toutes très détaillées pour l’instant. Parmi elles, on trouve notamment le principe de remboursement de l’aide sociale, celui de «prestations contre prestations» (où les bénéficiaires de l’aide sociale effectueraient des travaux d’intérêt public) et encore l’idée d’une loi pour empêcher l’argent de l’aide sociale de partir à l’étranger ou d’être utilisé à des fins «non nécessaires». Un exemple? L’achat de cigarettes, à en croire Marc-Olivier Buffat.



Question impôts, le PLR mise sur une nouvelle recette, concoctée par les Jeunes libéraux-radicaux dans leur initiative «Une baisse d’impôts pour la classe moyenne»: jouer avec les déductions fiscales pour les personnes physiques. «La classe moyenne subit une pression fiscale trop importante. Nous voulons éviter de concentrer l’imposition sur les mêmes personnes», déclare la députée et vice-présidente du PLR Florence Gross. «Parmi les bénéficiaires de déductions potentielles, il y a par exemple les proches aidants, que ce soit des parents ou des enfants. Ils ne sont pas assez pris en considération.»



Par contre, le PLR refuse l’idée d’une baisse générale du taux d’imposition des personnes physiques. «Ce serait plutôt les hauts revenus qui bénéficieraient d’une baisse générale, et non pas la classe moyenne», note Marc-Olivier Buffat.



Mathieu Signorell