Le Passeport Gourmand 2020 vaudois déjà épuisé

Il n'aura fallu que quelques minutes... L'ouverture des commandes pour l'édition 2020 a eu lieu ce jeudi à 12h pile et le site du célèbre guide gastronomique a été assiégé par les gourmands. Résultat: le stock de l'édition vaudoise est déjà épuisé, tout comme celle du Valais et de Neuchâtel. A l'heure actuelle, les guides des restaurants de Genève et Fribourg/Berne sont encore ouverts à la commande.

La folie Passeport Gourmand est telle que, selon Google, les deux mots en question sont en tête des recherches sur la version suisse du moteur de recherche la veille de son lancement. Près de 80'000 personnes étaient ainsi attendues sur le site ce jeudi.

Des réductions alléchantes, mais un tirage limité

Pour rappel, le guide permet d’inviter jusqu'à six personnes par repas et de bénéficier d'une réduction de 20 à 50% sur l’addition de restaurants «présentant un bon rapport qualité prix». Sauf que son tirage est limité, d'où l'empressement de ses adeptes à en faire la commande dès son lancement.

Le Passeport Gourmand 2020 propose des réductions dans 920 restaurants, dont près de 800 pour la Suisse (le reste en Haute-Savoie) et 197 dans le canton de Vaud. Son prix: 95 francs.